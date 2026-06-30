تقابل هالند با صخره ۱۰۰ میلیون یورویی ساحل عاج

به گزارش ایلنا، دو غول مهارنشدنی فوتبال جهان در دالاس روبروی یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد؛ دو ستاره گران‌قیمت و چند ده میلیون دلاری که کابوس همیشگی خطوط دفاعی هستند و بزرگترین باشگاه‌های جهان برای به خدمت گرفتن آن‌ها سرودست می‌شکنند. نبرد ارلینگ هالند و یان دیومانده در جریان دیدار نروژ و ساحل عاج، مظهر تام و تمام قدرت تهاجمی در فوتبال مدرن است؛ گواهی بر این حقیقت که مهاجمان تراز اول جهانی می‌توانند از دل کشورهایی کاملاً متفاوت سر برآورند؛ یکی متولد لیدز انگلیس اما با خون خالص و خروشان وایکینگ‌ها در رگ‌هایش، و دیگری برخاسته از آبیجان که دوران رشد و شکوفایی‌اش را در باشگاه شگفتی‌ساز لگانس سپری کرده است. فوتبال هرگز غیرقابل پیش‌بینی‌تر از این نبوده و نخواهد بود.

ستاره نروژی که در جریان انتخابات باشگاه رئال مادرید نقل محافل و تیتر اول رسانه‌ها بود، اکنون باید با ستاره ساحل عاجی روبرو شود که وسوسه پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی پاری‌سن‌ژرمن هوش از سرش برده و این جابجایی بزرگ در آستانه نهایی شدن است.

این یک تقابل دیوانه‌وار است؛ غول ۲۵ ساله‌ای که در منچسترسیتی به اوج پختگی و قله فوتبال رسیده، در مقابل وینگر ۱۹ ساله، تیزهوش و ویرانگر لایپزیش که از این فرصت طلایی برای تحمیل خود به جمع بزرگترین ستاره‌های مستطیل سبز استفاده می‌کند. همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دوئل این دو تیم برای تصاحب بلیط حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، یک نبرد تمام‌عیار و هجومی خواهد بود که در آن کمترین فضا و ترحمی برای خطوط دفاعی وجود ندارد؛ خطوط دفاعی که در هر دو تیم، به وضوح ضعیف‌تر از خط آتش ویرانگر و هجومی آن‌هاست.

دو تک‌تیرانداز قهار به دنبال این هستند تا نروژ و ساحل عاج را به جایگاهی برسانند که در تاریخ خود به ندرت آن را لمس کرده‌اند. ساحل عاجی‌ها در واقع هرگز در تاریخ خود موفق به صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی این تورنمنت نشده‌اند، در حالی که نروژی‌ها نیز در تمام تاریخ خود تنها دو بار در سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۹۸ در این موقعیت قرار گرفته‌اند و از سال ۱۹۹۸ به بعد، حتی رنگ جام جهانی را هم ندیده بودند.

فضای اردوی وایکینگ‌ها متشنج شد

انتقادهای تند از چرخش گسترده و عجیب در ترکیب تیم توسط استال سولباکن در دیدار مقابل فرانسه، جو اردوی نروژ را به شدت متشنج و تلخ کرده است. همه چیز برای وایکینگ‌ها به آرامی و به بهترین شکل ممکن پیش می‌رفت تا اینکه سرمربی تصمیم گرفت کل ترکیب تیمش را در جدال با خروس‌ها دگرگون کند و با این کار، صدرنشینی گروه را به راحتی آب خوردن کادو داد؛ تصمیمی که عواقب سنگینی داشت و آن‌ها در مقابل خروس‌های فرانسه شکست سختی متحمل شدند.

ابهامات فراوانی پیرامون وضعیت آمادگی جسمانی یولیان رایرسون وجود دارد؛ مصدومیتی که ممکن است سولباکن را مجبور کند تا از فردریک اورسنس در پست دفاع راست استفاده کرده و برگ را به خط میانی بیاورد. در هر صورت، مارکوس پدرسن طبیعی‌ترین و محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی در این پست به شمار می‌رود.

مثلث مرگبار ساحل عاج در کمین خط دفاعی متزلزل نروژ

در اردوی ساحل عاج، باید به نمایش‌های درخشان و فوق‌العاده نیکولاس پپه و اولای اشاره کرد؛ آن‌ها زوج و مکمل‌های بی‌نقصی برای دیومانده هستند که در مرحله گروهی خط دفاعی اکوادور و حتی آلمان بزرگ را به توپ بسته و از هم دریده‌اند. بزرگترین معضل فیل‌ها می‌تواند در ساختار دفاعی آن‌ها باشد، چرا که ویلفرید سینگو دیدار مقابل کوراسائو را به دلیل مصدومیت از دست داد و هنوز مشخص نیست که آیا به این بازی حیاتی می‌رسد یا خیر.

فارغ از اینکه چه کسانی در ترکیب اولیه به میدان می‌روند، هر دو تیم با یک چالش بزرگ و مشترک روبرو هستند؛ آن‌ها باید مقابل مهاجمانی صف‌آرایی کنند که تمام دنیا خواهان آن‌ها هستند، فوق‌ستاره‌هایی که ارزش فراوانی دارند و مغز متفکر منچسترسیتی (که یکی از آن‌ها را در اختیار دارد) و پاری‌سن‌ژرمن (که دیگری در راه پیوستن به آن است) را کاملاً مجذوب خود کرده‌اند: ارلینگ هالند و یان دیومانده.

انتهای پیام/