آلخارو: ۲۶ جنگجو داشتم که به افسانه تبدیل شدند

به گزارش ایلنا، تیم ملی پاراگوئه در دیداری حساس مقابل آلمان پس از تساوی ۱-۱ در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴-۳ به برتری رسید و راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شد.

آلخارو، سرمربی آرژانتینی پاراگوئه، پس از این پیروزی گفت: بازیکنانش نمایشی فوق‌العاده ارائه دادند و او ۲۶ بازیکن در اختیار داشته که با عملکردشان به قهرمانانی ماندگار تبدیل شده‌اند. او تأکید کرد این مسابقه می‌تواند یکی از بازی‌های فراموش‌نشدنی تاریخ فوتبال باشد، هرچند مسیر تیمش در ادامه رقابت‌ها هنوز نامشخص است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تلاش بازیکنانش افزود: تیم او با وجود تفاوت امکانات نسبت به رقبایی که در بهترین آکادمی‌های اروپا رشد کرده‌اند، با روحیه‌ای جنگنده وارد میدان شده و بازیکنانش با تمام توان برای پیراهن تیم ملی مبارزه کرده‌اند.

پس از این موفقیت، رئیس‌جمهور پاراگوئه روز سه‌شنبه را در کشور تعطیل رسمی اعلام کرد؛ موضوعی که سرمربی این تیم نیز آن را نشانه‌ای از قدرت و تأثیر فوتبال در شادی ملی مردم دانست و از هواداران خواست از این لحظات تاریخی لذت ببرند.

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