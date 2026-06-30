نیکو پاز دلیل عدم بازگشت به رئال مادرید را توضیح داد

به گزارش ایلنا، رئال مادرید برای بازگرداندن نیکو پاز مبلغ ۹ میلیون یورو به کومو پرداخت می‌کرد، اما این بازیکن به دلیل علاقه به ادامه حضور در کومو، در نهایت با این باشگاه به توافق رسید تا یک سال دیگر در ایتالیا بماند.

طبق این توافق، کومو ۵۰ درصد از حقوق این بازیکن را به مبلغ ۶۰ میلیون یورو خریداری کرده و رئال مادرید نیز گزینه‌ای برای بازخرید او به مبلغ ۸۰ میلیون یورو برای سال آینده در نظر گرفته است.

نیکو پاز در شبکه‌های اجتماعی خود دلایل این تصمیم را بیان کرد و گفت: «پس از هفته‌ها تفکر، تصمیم گرفتم که بهترین گزینه برای کارنامه‌ام در حال حاضر، ادامه حضور در کومو باشد. این باشگاه به من فرصت رشد و تبدیل شدن به بازیکن فعلی‌ام را داد.»

او همچنین افزود: «این تصمیم به نفع من و رئال مادرید است، زیرا این یک سال مهم در مسیر حرفه‌ای من است و فرصتی منحصر به فرد برای ادامه پیشرفت به عنوان یک فوتبالیست و آماده‌سازی برای آینده خواهد بود.»

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