به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به بازی آرژانتین مقابل کیپ‌ورد در تاریخ ۳ تیرماه، لیونل اسکالونی باید تصمیمات مهمی را اتخاذ کند. تمرین امروز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین تمرین‌ها برای تعیین ترکیب اصلی تیم محسوب می‌شود. در تمرینات اخیر، بازیکنانی چون دیگو مارتینز، ناهول مولینا و لیساندرو مارتینز به تمرینات بازگشته‌اند و اسکالونی باید به دنبال بهترین ترکیب برای این مسابقه باشد.

در حالی که اسکالونی در بازی قبلی برابر اردن از تمام بازیکنان استفاده کرد، حالا زمان آن رسیده که به ترکیب اصلی فکر کند. در دروازه، دیگو مارتینز به عنوان گزینه اصلی باقی خواهد ماند و بازیکنان کلیدی مانند دی پل، الکسیس مک آلیستر و انزو فرناندز نیز به میدان خواهند رفت. بازگشت لیونل مسی به ترکیب اصلی نیز از نکات مهم این دیدار است.

کریستین رومرو که به دلیل مصدومیت در تمرینات اخیر دچار مشکل شده بود، حالا به شرایط ایده‌آل نزدیک شده است. در صورت عدم آمادگی او، نیکلاس اوتامندی به میدان خواهد رفت. در سمت چپ دفاع، نیکلاس تالیافیک بهبود یافته و آماده بازی است، اما عملکرد خوب فاکوندو مدینا در دو بازی ابتدایی ممکن است باعث ایجاد رقابت در این پست شود.

در خط میانی، سه بازیکن اصلی بدون تغییر باقی خواهند ماند و اسکالونی باید تصمیم بگیرد که چهارمین بازیکن چه کسی باشد. گزینه‌های موجود شامل تیگو آلمادا، جیوانی لو سلتو و لئوناردو پاردس هستند. در خط حمله، لوتارو مارتینز با نمایش خوب خود در بازی‌های اخیر، شانس بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی دارد، اما اسکالونی همچنین به دنبال بهینه‌سازی شرایط خولین آلوارز است.

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