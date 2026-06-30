انتقاد زلاتان ابراهیموویچ از رونالد کومان و فوتبال ایتالیا

به گزارش ایلنا، زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم سابق سوئدی که با کومان در آژاکس همکاری کرده، به شدت به انتقاد از او پرداخت و همچنین به فوتبال ایتالیا کنایه زد. او گفت: «این شکست به خاطر کومان است، زیرا دیگر این تیم ملی هلند را نمی‌شناسم. آن‌ها با هویتی بازی کردند که متعلق به هلند نیست و این موضوع من را عصبانی می‌کند.»

ابراهیموویچ ادامه داد: «به من همیشه گفته‌اند: حمله کنید، حمله کنید، حمله کنید. امروز کومان به عنوان یک مربی ایتالیایی به نظر می‌رسید که فقط به دنبال عدم شکست است. در حالیکه هلند همیشه برای پیروزی بازی می‌کند. اگر شکست می‌خورید، حداقل باید با هویت خود بازی کنید و آن را تغییر ندهید. این هلند نیست که من به آن عادت کرده‌ام. از بازی آن‌ها مشخص بود که راحت نیستند. هیچ مالکیتی بر توپ نداشتند و هیچ حمله‌ای انجام ندادند. همه چیز بسیار بد پیش رفت و تمام تقصیرها بر گردن کومان است.»

در همین راستا، تی‌ری آنری نیز با لحنی ملایم‌تر به انتقاد از تغییر تاکتیک در چنین بازی حساسی پرداخت و گفت: «با این کار، در واقع دارید می‌گویید که از مراکش می‌ترسید. البته این حق شماست. اگر برنده شوید، حق با شماست. اگر ببازید، حق با شما نیست. من بسیار شگفت‌زده شدم، زیرا هلند معمولاً این‌گونه بازی نمی‌کند، اما به وضوح کومان نظر متفاوتی دارد.»

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