حمله بیرحمانه ستاره سابق انگلیس به سرمربی پرتغال
کریس ساتون با انتقاد شدید از باج دادن روبرتو مارتینز به کریستیانو رونالدو، مدعی شد ترس سرمربی پرتغال از تعویض این فوقستاره، نسل طلایی سلسائوی اروپا را نابود کرده است.
به گزارش ایلنا، کریس ساتون، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، انتقادات تند و بیسابقهای را علیه روبرتو مارتینز مطرح کرد و رفتار او در قبال فوقستاره تیمش را مایه خجالت دانست.
ساتون با اشاره به وضعیت فعلی مدافع عنوان قهرمانی یورو تاکید کرد که پرتغال مهرههای فوقالعاده و شگفتانگیزی در ترکیب خود دارد، اما حضور همیشگی و دائمی رونالدو در خط حمله به عنوان مهاجم نوک، دست و پای این ستارههای باکیفیت را بسته و مانع درخشش آنها شده است. بازیکن اسبق انگلیس باور دارد که رونالدو دیگر آن بازیکن تاثیرگذار و همیشگی گذشته نیست و مارتینز صرفاً از بیرون کشیدن و تعویض او وحشت دارد.
کریس ساتون در واکنشی تند و صریح به این موضوع گفت:«این شرمآور است. من تا به حال در عمرم ندیده بودم که یک سرمربی اینطور مجذوب یک بازیکن شود و از او حساب ببرد. پرتغال بازیکنان فوقالعادهای دارد که حضور همیشگی رونالدو به عنوان مهاجم نوک، سد راه آنها شده است. رونالدو دیگر آن بازیکن سابق نیست و مارتینز از تعویض کردن او میترسد.»
نبرد پیرمردهای پرتغال و کرواسی
مهاجم سابق سلتیک و چلسی در ادامه تحلیل خود به وضعیت حریف بعدی پرتغال یعنی کرواسی نیز پرداخت. او معتقد است که شطرنجیپوشان نیز با روزهای اوج خود فاصله دارند و با یک ترکیب پیر قدم به این میدان گذاشتهاند. ساتون در پایان افزود:«کرواسی هم تیمی پیر و پا به سن گذاشته است و دیگر آن اقتدار و کیفیتی را که روزگاری داشت، در اختیار ندارد. این یک مسابقه شانه به شانه، بسیار نزدیک و نفسگیر خواهد بود، اما با تمام این اوصاف، من فکر میکنم در نهایت پرتغال برنده این بازی میشود و به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.»