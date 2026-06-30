به گزارش ایلنا، کریس ساتون، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، انتقادات تند و بی‌سابقه‌ای را علیه روبرتو مارتینز مطرح کرد و رفتار او در قبال فوق‌ستاره تیمش را مایه خجالت دانست.

ساتون با اشاره به وضعیت فعلی مدافع عنوان قهرمانی یورو تاکید کرد که پرتغال مهره‌های فوق‌العاده و شگفت‌انگیزی در ترکیب خود دارد، اما حضور همیشگی و دائمی رونالدو در خط حمله به عنوان مهاجم نوک، دست و پای این ستاره‌های باکیفیت را بسته و مانع درخشش آن‌ها شده است. بازیکن اسبق انگلیس باور دارد که رونالدو دیگر آن بازیکن تاثیرگذار و همیشگی گذشته نیست و مارتینز صرفاً از بیرون کشیدن و تعویض او وحشت دارد.

کریس ساتون در واکنشی تند و صریح به این موضوع گفت:«این شرم‌آور است. من تا به حال در عمرم ندیده بودم که یک سرمربی این‌طور مجذوب یک بازیکن شود و از او حساب ببرد. پرتغال بازیکنان فوق‌العاده‌ای دارد که حضور همیشگی رونالدو به عنوان مهاجم نوک، سد راه آن‌ها شده است. رونالدو دیگر آن بازیکن سابق نیست و مارتینز از تعویض کردن او می‌ترسد.»

نبرد پیرمردهای پرتغال و کرواسی

مهاجم سابق سلتیک و چلسی در ادامه تحلیل خود به وضعیت حریف بعدی پرتغال یعنی کرواسی نیز پرداخت. او معتقد است که شطرنجی‌پوشان نیز با روزهای اوج خود فاصله دارند و با یک ترکیب پیر قدم به این میدان گذاشته‌اند. ساتون در پایان افزود:«کرواسی هم تیمی پیر و پا به سن گذاشته است و دیگر آن اقتدار و کیفیتی را که روزگاری داشت، در اختیار ندارد. این یک مسابقه شانه به شانه، بسیار نزدیک و نفس‌گیر خواهد بود، اما با تمام این اوصاف، من فکر می‌کنم در نهایت پرتغال برنده این بازی می‌شود و به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.»

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