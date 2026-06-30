واکنش سون هیونگ مین به حذف کره جنوبی از جام جهانی

به گزارش ایلنا، سون هیونگ مین، کاپیتان تیم ملی کره جنوبی، در پی این شکست تلخ، در صفحه اینستاگرام خود از هواداران عذرخواهی کرد و توضیحاتی درباره وضعیت تیم ارائه داد. او گفت: «نمی‌دانم از کجا شروع کنم، نمی‌توانم تظاهر کنم که نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد و نمی‌خواهم واقعیت را نادیده بگیرم.»

سون همچنین از هواداران عذرخواهی کرد و افزود: «نمی‌توانم تصور کنم که دیدن بازی‌ای مانند بازی با آفریقای جنوبی چقدر دردناک و ناامیدکننده بوده است.» این اظهارات صادقانه از سوی کاپیتان تیم، که در این بازی از روی نیمکت آغاز کرد و تصمیمی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، بیان شده است.

او در ادامه گفت: «تمام تلاشم را می‌کنم تا دوباره شادی را به هواداران هدیه دهم. هرگز وعده‌هایی که به هوادارانمان داده‌ام را فراموش نکرده‌ام. تا زمانی که به من نیاز داشته باشند و صدایم کنند، تمام وجودم را برای بهتر شدن آماده می‌کنم.»

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