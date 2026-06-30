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اسماعیلی‌فر در تراکتور ماندنی شد

اسماعیلی‌فر در تراکتور ماندنی شد
کد خبر : 1806705
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باشگاه تراکتور با تمدید قرارداد دانیال اسماعیلی‌فر، حضور این مدافع باتجربه را برای فصل آینده قطعی کرد.

به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر، مدافع راست باتجربه تراکتور، پس از توافق با مدیران این باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد تا همچنان در جمع سرخ‌پوشان تبریزی به کار خود ادامه دهد.

اسماعیلی‌فر که طی دو فصل اخیر یکی از مهره‌های کلیدی و تأثیرگذار تراکتور در ترکیب اصلی بوده، با عملکرد قابل قبول خود نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم ایفا کرده و حالا با تمدید قراردادش، حضور او در فصل آینده نیز قطعی شده است.

اسماعیلی‌فر در تراکتور ماندنی شد

تمدید قرارداد این بازیکن در راستای حفظ شاکله اصلی تیم انجام شده و مدیران تراکتور امیدوارند با حفظ نفرات تأثیرگذار، تیمی قدرتمند را برای حضور در رقابت‌های فصل آینده آماده کنند.

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