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انتقاد کلوپ از آلمان به خاطر حذف از جام جهانی: ۵۰۰ هزار راه برای پیروزی وجود دارد

انتقاد کلوپ از آلمان به خاطر حذف از جام جهانی: ۵۰۰ هزار راه برای پیروزی وجود دارد
کد خبر : 1806700
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یورگن کلوپ، گزینه احتمالی هدایت تیم ملی آلمان پس از جام جهانی، از عملکرد این تیم در شکست مقابل پاراگوئه انتقاد کرد. او در نقش کارشناس تلویزیون، به ناکامی آلمان در ارائه بازی خوب در این دیدار اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، کلوپ گفت: «وجود دارد ۵۰۰ هزار راه برای پیروزی در یک بازی فوتبال. شما فقط باید یکی از آن‌ها را پیدا کنید. تنها یک گل وجود داشت، یک رویا، و آن نابود شد. این واقعا دراماتیک بود. ما نتوانستیم خوب بازی کنیم.» او همچنین به مشکلات آلمان در ایجاد موقعیت‌های گلزنی و ناتوانی در شکستن دفاع پاراگوئه اشاره کرد.

کلوپ افزود: «باید از کناره‌ها حمله کرد. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. همه ما می‌دانیم که این بازیکنان چقدر می‌توانند خوب بازی کنند، اما آن را در زمین نشان ندادند. سه ماه دیگر دوباره درباره ویرتز و موسیالا صحبت خواهیم کرد و اینکه چقدر عالی هستند، اما نه اکنون.»

انتقاد دیگر کلوپ به گل دوم آلمان مربوط می‌شود که توسط طاه به دلیل خطا روی دروازه‌بان پاراگوئه مردود اعلام شد. او گفت: «اگر آن گل غیرقانونی بود، آرسنال قهرمان لیگ برتر نمی‌شد. ما بازی را می‌بردیم اگر آن توپ وارد دروازه می‌شد.»

آلمان برای سومین بار متوالی در جام جهانی زود از دور رقابت‌ها کنار رفت. این تیم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در مرحله گروهی حذف شد و اکنون تنها به مرحله دوم رسید. این ناکامی فشار را بر روی سرمربی یولیان ناگلزمن افزایش می‌دهد، کسی که کلوپ ممکن است به زودی جایگزین او شود.

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