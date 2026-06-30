به گزارش ایلنا، در این مراسم که به مناسبت چهل سالگی قهرمانی تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی ۱۹۸۶ برگزار شد، تعدادی از بازیکنان آن تیم شامل اسکار روگری، ریکاردو جیستی، چینی تاپیا، سرجیو باتیستا و هکتور زلادا حضور داشتند. این مراسم در حالی برگزار شد که یاد و خاطره دیگو مارادونا و دیگر بازیکنان فقید این تیم به شدت مورد توجه قرار گرفت.

روگری در این مراسم به یادآوری خاطرات آن روزهای تاریخی پرداخت و گفت: «ما به ویژه به یاد بچه‌هایی هستیم که دیگر در میان ما نیستند. تمام تلاش‌هایی که برای رسیدن به این موفقیت انجام دادیم، بسیار مهم بود.» او همچنین به شخصیت دیگو درون تیم اشاره کرد و افزود: «دیگو در رختکن همان‌طور که همه می‌شناختند، فردی با شخصیت و مهم برای ما بود.»

چینی تاپیا نیز با ابراز احساسات درباره آن گروه و میراث مارادونا گفت: «لحظات زیادی از آن دوران را به یاد می‌آورم و از مردم آرژانتین به خاطر این یادبود زیبا تشکر می‌کنم.»

این مراسم در رستوران BLT Prime واقع در ترامپ نشنال میامی برگزار شد و همچنین با حضور چهره‌های تاریخی دیگری از تیم ملی آرژانتین مانند گابریل باتیستوتا، مکس رودریگز، خوزه پکرمن و چیکی تاپیا همراه بود. باتیستوتا در مورد تیم فعلی آرژانتین گفت: «من آنها را خوب می‌بینم و از عملکردشان لذت می‌برم.»

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