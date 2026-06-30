فندایک: برنامه تاکتیکی هلند درست بود
ویرجیل فن دایک معتقد است که هلند در بازی مقابل مراکش با تاکتیک درستی به میدان رفته است.
به گزارش ایلنا، فن دایک در خصوص این بازی گفت: «این بهترین راه برای انجام کار بود.» هلند در این مسابقه با سیستم ۵-۲-۳ به میدان رفت و به جای سیستم موفق ۴-۳-۳ در مرحله گروهی، با هدف افزایش امنیت دفاعی به مصاف مراکش رفت. اما این تغییر نتوانست به تیم کمک کند و هلند نتوانست به خوبی بازی کند.
این مدافع ۳۴ ساله ادامه داد: «تحلیل این بازی برایم دشوار است. بازی بسیار فشردهای بود و در دفاع خوب عمل کردیم، اما نتوانستیم بازیکن آزاد را بین خطوط پیدا کنیم.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که بسیاری از تیمهای بزرگ در چنین شرایطی به عقب میکشند و منتظر فرصت برای فشار به حریف میمانند.
فن دایک در ادامه به گلزنی کودی گاکپو اشاره کرد و گفت: «به نظر میرسید که این برنامه خوب پیش میرود، اما در وقتهای اضافه گل تساوی را دریافت کردیم، جایی که خودم نتوانستم به خوبی از بازیکن حریف دفاع کنم.»
او در پایان تأکید کرد که میخواهد به همتیمیهایش که در ضربات پنالتی ناکام ماندند، حمایت کند و گفت: «فقط میخواهم به داخل بروم و کنار بچهها باشم، این تنها فکر من است.»
در رختکن، جو سنگینی حاکم بود و یکی از بازیکنان گفت: «همه خسته هستند. ما تمام تلاش خود را کردیم، اما شکست خوردیم. احساس میکردم که میتوانیم به مرحله بعدی برویم.» اما این اتفاق نیفتاد و او افزود: «این برای کشور و تیم دردناک است. متأسفم که نتوانستیم به مرحله بعدی برویم.»