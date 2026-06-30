ابراهیم سانگاره، قدرت و استقامت در خدمت ساحل عاج
ساحل عاج و نروژ روز سهشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی به مصاف یکدیگر میروند. تیم «فیلها» با اعتماد به نفس به این مرحله رسیده و آماده است تا در برابر ارلینگ هالند و همتیمیهایش نمایش خوبی ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم سانگاره، هافبک ۲۸ ساله و قدرتمند ساحل عاج، نقش کلیدی در این تیم ایفا میکند. او در مرحله گروهی با ارائه یک پاس گل در دیدار مقابل کوراسائو به نمایش خود ادامه داد و به عنوان «بازیکن قابل توجه» این روز انتخاب شد.
سانگاره هافبکی فیزیکی و بیشتر دفاعی است که در بازیابی توپ تخصص دارد. او با قرارگیری مناسب در زمین، تعادل خوبی به تیم ساحل عاج میبخشد و این تیم امیدوار است که از مرحله یکهشتم نهایی عبور کند.
با ۵۸ بازی ملی، ابراهیم سانگاره به عنوان یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی ساحل عاج شناخته میشود. او علاوه بر نقش دفاعی، در حمله نیز موثر بوده و تاکنون ۱۱ گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانده است. این سهشنبه، او تلاش خواهد کرد تا در هر دو جنبه دفاعی و هجومی به تیمش کمک کند تا ساحل عاج بتواند نروژ را شکست دهد.