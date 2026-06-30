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مکزیکی‌ها به خاطر حذف هلند جشن گرفتند

مکزیکی‌ها به خاطر حذف هلند جشن گرفتند
کد خبر : 1806684
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حذف هلند از رقابت‌های جام جهانی در مکزیک با شادی و جشن همراه شد. این اتفاق به نوعی انتقام‌گیری از شکست تلخ سال ۲۰۱۴ به حساب می‌آید.

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی مکزیک هنوز در مرحله دوم جام جهانی به میدان نرفته، هواداران این تیم با حذف هلند از دور مسابقات به دست مراکش، به جشن و شادی پرداختند. این حذف به نوعی یادآور شکست مکزیک در سال ۲۰۱۴ است که در آن سال، هلند با یک تصمیم جنجالی داوری، مکزیک را از ادامه رقابت‌ها حذف کرد.

در بازی روز گذشته، هلند در ضربات پنالتی از مراکش شکست خورد و این نتیجه باعث خوشحالی هواداران مکزیکی شد که به مدت ۱۲ سال با هلند در یک رقابت تاریخی به سر می‌برند. در سال ۲۰۱۴، مکزیک در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۲-۱ از هلند شکست خورد و این شکست به خاطر یک پنالتی جنجالی بود که داور برای هلند اعلام کرد.

مکزیک در این دوره از رقابت‌ها به عنوان تیم اول گروه A به مرحله دوم صعود کرده و در این مرحله به مصاف اکوادور خواهد رفت. در صورت پیروزی، مکزیک با برنده دیدار انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو خواهد شد.

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