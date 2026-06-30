خروسها در تله زوج مخوف سوئدی
امباپه برای جا نماندن از مسی در جدول گلزنان حق اشتباه ندارد
در آستانه نبرد حساس فرانسه با زلاتانهای جدید فوتبال اروپا، همه چشمها به ساقهای شماره ۱۰ پاریسی است تا با گشودن دروازه سوئد، فاصله خود را با لئو در صدر جدول گلزنان حفظ کند.
به گزارش ایلنا، هدف شخصی کیلیان امباپه در این جام جهانی به شدت پیچیده و دشوار شده است. ناکامی او در گلزنی مقابل نروژ باعث شد تا این ستاره از کورس اصلی کسب کفش طلا و همچنین شکستن رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها عقب بیفتد. بدتر از همه، هتتریک عثمان دمبله در برابر وایکینگها بود که یک رقیب تازه و سرسخت را این بار درون اردوی خودی و از میان همتیمیهایش برای او تراشید. اما «کیکی» یک جنگجوی مادرزاد است؛ او تشنه گلزنی است و به هیچ وجه دوست ندارد در خط آتش مقابل زوج ویکتور گیوکرش و الکساندر ایزاک، یک مسابقه دیگر را هم بدون زدن گل پشت سر بگذارد.
هر اتفاقی که در این جام جهانی رخ دهد، امباپه از همین حالا یک افسانه زنده در تاریخ این تورنمنت به شمار میرود. او در اولین حضورش در این رقابتها، پس از پله افسانهای، به دومین بازیکن جوانی تبدیل شد که جام طلایی را بالای سر برد و در دومین دوره حضورش نیز عنوان بهترین گلزن تاریخ فینالها را از آن خود کرد. او سطح انتظارات را از خود چنان بالا برده که حالا رقابت شانه به شانه با لیونل مسی برایش به کار سادهای تبدیل نشده است. در حالی که «کیکی» در باز کردن دروازه تیمی که ارلینگ هالند را روی نیمکت داشت ناکام ماند، فوقستاره آرژانتینی ششمین گل خود در این تورنمنت و نوزدهمین گل خود در تاریخ جامهای جهانی را مقابل اردن به ثمر رساند. کارهای زیادی برای انجام دادن در یک زمان بسیار کوتاه وجود دارد، اما پسر نابغه هرگز دلسرد و تسلیم نمیشود.
کیلیان جانشین برحق امپراتور
رونالدو نازاریو کاملاً مطمئن است که امباپه فراتر از یک بازیکن عادی خواهد بود. «پدیده» او را وارث پادشاهی خود و شبیهترین بازیکن به دوران اوج خودش از زمان بازنشستگیاش میداند؛ تمجیدی بسیار بزرگ و خیرهکننده. رونالدو در این باره گفت:
«سبک بازی او مرا یاد دوران اوج خودم میاندازد. او یکی از بزرگترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان و جانشین طبیعی اسطورههای این ورزش است.»
این اظهارات بار دیگر به بحثها در مورد اینکه چه کسی باید رهبر واقعی این تیم ملی فرانسه باشد، دامن میزند؛ تیمی که مدعی اصلی و بخت نخست فتح همه افتخارات است. آنها کابوس هر رقیبی هستند و تیمی که همه میخواهند تا یک فینال احتمالی، از رویارویی با آن فرار کنند؛ تیمی شبیه به برزیل مقتدر سال ۲۰۰۲ (و حتی ۲۰۰۶).
فرانسویها در حالی پا به مراحل سرنوشتساز و نهایی این تورنمنت میگذارند که انگیزه بالایی دارند و «سه غول بزرگ» آنها در خط حمله روز به روز در حال پیشرفت هستند. احیای فوقالعاده دمبله در کنار تثبیت نقش مایکل اولیسه به عنوان مغز متفکر و طراح پشت خط دفاعی، آنها را به نیرویی ویرانگر تبدیل کرده است. «کیکی» کاپیتان و رهبر معنوی این ارتش است و حتی زمانی که در اوج گلزنی خود قرار ندارد، باز هم تاثیر شگرفش را بر بازی میگذارد. این سه ستاره در مرحله گروهی روی هم رفته ۸ گل و ۶ پاس گل ثبت کردهاند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمام ۱۰ گل به ثمر رسیده تیمشان نقش داشتهاند. این مثلث، آمادهترین و مخوفترین خط حمله در کل تورنمنت است که فرسنگها جلوتر از مدعیان دیگری چون برزیل، اسپانیا، آرژانتین یا انگلیس حرکت میکند.
خط حمله ۳۰۰ میلیون یورویی سوئد در برابر صخرههای دشان
در طرف مقابل، سوئد ایستاده است که به عنوان دومین تیم برتر رده سومی موفق به صعود از مرحله گروهی شد. آنها پس از درهم کوبیدن تونس در بازی افتتاحیه، نقاط ضعف خود را مقابل هلند برملا کردند؛ آنها به خوبی راه گلزنی را بلدند، اما خط دفاعی بسیار آسیبپذیری دارند. سوئدیها از زوج و ترکیب هجومی ویرانگر به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو بهره میبرند؛ ویکتور گیوکرش (۷۰ میلیون یورو)، آنتونی الانگا (۶۰ میلیون یورو) و الکساندر ایزاک (۱۵۰ میلیون یورو) که گرانترین خرید تاریخ لیگ برتر انگلیس است. این سه بازیکن در مرحله گروهی روی هم ۹ گل و پاس گل خلق کردهاند. این مسابقه بزرگترین و جدیترین محک برای دایوت اوپامکانو و ویلیام سالیبا خواهد بود، مدافعانی که به دلیل یک تصمیم تاکتیکی، فرصت اثبات خود در دیدار برابر نروژ را از دست دادند. حالا با بازگشت دیدیه دشان به روی نیمکت، فرانسه با یک آزمون بزرگ و پرمخاطره روبرو است.