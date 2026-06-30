چراغ سبز برای باز شدن پنجره استقلال

به گزارش ایلنا، در حالی که وکلای پرونده این باشگاه از حل قریب‌الوقوع مشکل خبر می‌دهند، مدیران استقلال نیز منتظر اعلام رسمی باز شدن پنجره هستند تا فعالیت نقل‌وانتقالاتی خود را وارد فاز نهایی کنند.

وکلای پرونده مربوط به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، نسبت به حل این موضوع خوش‌بین هستند و معتقدند این پرونده تقریباً با اطمینان کامل به سود باشگاه به پایان خواهد رسید. بر همین اساس، مدیران استقلال نیز منتظر اعلام رسمی و تأیید نهایی از سوی مراجع ذی‌ربط هستند تا محدودیت نقل‌وانتقالاتی این باشگاه برطرف شود.

در همین راستا، استقلال در پرونده مربوط به منتظر محمد نیز به توافقات لازم دست یافته و انتظار می‌رود با نهایی شدن روند اداری، پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان به زودی باز شود.

با وجود بسته بودن پنجره، مدیران استقلال فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را متوقف نکرده‌اند. آبی‌ها تاکنون برای جذب دو بازیکن آلومینیوم اراک، گودرزی و خلیفه، به توافق رسیده‌اند و تنها ثبت رسمی قرارداد و معرفی این دو بازیکن به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی بستگی دارد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، استقلال همزمان برنامه نقل‌وانتقالاتی خود را نیز پیش می‌برد و مذاکرات با گزینه‌های جدید را در دستور کار قرار داده است. گفته می‌شود پس از باز شدن رسمی پنجره، باشگاه با چند بازیکن دیگر نیز وارد فاز نهایی مذاکرات خواهد شد تا ترکیب تیم برای فصل آینده هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

مدیران استقلال امیدوارند با رفع این مانع، علاوه بر رونمایی از خریدهای انجام‌شده، سایر برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز بدون وقفه اجرایی شود و کادر فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمامی نفرات مورد نظر خود را در اختیار داشته باشد.

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