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دو خرید جدید استقلال در انتظار باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی

دو خرید جدید استقلال در انتظار باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی
کد خبر : 1806617
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باشگاه استقلال مراحل جذب دو بازیکن را نهایی کرده و تنها باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان برای معرفی رسمی این دو خرید باقی مانده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات، توافقات لازم را برای جذب دو بازیکن آلومینیوم اراک، یعنی گودرزی و خلیفه، انجام داده و این دو بازیکن به جمع آبی‌پوشان اضافه خواهند شد.

با این حال، استقلال هنوز امکان ثبت و معرفی رسمی این دو بازیکن را ندارد؛ چرا که پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه همچنان بسته است و مدیران باشگاه در تلاش هستند هرچه سریع‌تر موانع موجود را برطرف کنند.

بر اساس پیگیری‌ها، به محض باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، قرارداد گودرزی و خلیفه به طور رسمی ثبت خواهد شد و باشگاه نیز از این دو خرید جدید رونمایی می‌کند تا آن‌ها در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

مدیران استقلال امیدوارند با رفع محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی، روند معرفی بازیکنان جدید با سرعت بیشتری دنبال شود تا این تیم با ترکیبی کامل وارد مراحل آماده‌سازی برای فصل آینده شود.

 

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