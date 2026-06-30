ناگلزمان پس از فاجعه هم به آینده چشم دوخته است

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان پس از وداع تلخ و زودهنگام تیم ملی فوتبال آلمان از جام جهانی، با قاطعیت تاکید کرد که به هیچ عنوان قصد ندارد از سمت سرمربیگری مانشافت استعفا دهد. ژرمن‌ها در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با قبول شکست برابر پاراگوئه، در همان گام نخست حذفی شگفت‌زده و زمین‌گیر شدند؛ دیداری که در وقت‌های قانونی و اضافه با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید اما در نهایت با برتری ۴ بر ۳ پاراگوئه در ضربات پنالتی خاتمه یافت. در این مسابقه ابتدا خولیو انسیسو گل اول را برای پاراگوئه به ثمر رساند اما در ادامه کای هاورتز بازی را به تساوی کشاند؛ ضمن اینکه گل دیرهنگام جاناتان تاه با ضربه سر در وقت‌های اضافه توسط داور مردود اعلام شد. در ضیافت پنالتی‌ها، هاورتز، نیک ولتماده و تاه ضربات خود را از دست دادند تا آلمان برای اولین بار در تاریخ حضورش در جام جهانی، بازنده ضربات پنالتی پایان بازی باشد.

پیش از شروع این تورنمنت، ۳۱ پله فاصله در رنکینگ جهانی فیفا میان آلمان (رتبه دهم) و پاراگوئه (رتبه چهل و یکم) وجود داشت که این اتفاق، چهارمین شگفتی و حذف بزرگ تاریخ مراحل حذفی جام جهانی (از سال ۱۹۹۴ به بعد) از نظر فاصله رنکینگ محسوب می‌شود؛ رکوردی که پس از دیدارهای اسپانیا و روسیه در سال ۲۰۱۸ (فاصله ۶۰ پله)، ایتالیا و کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ (فاصله ۳۴ پله) و اسپانیا و کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ (فاصله ۳۲ پله) ثبت شد. ژرمن‌ها از زمان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۴، هنوز در حسرت کسب حتی یک پیروزی در مراحل حذفی این رقابت‌ها می‌سوزند و همین موضوع فشارها را روی ناگلزمان به اوج رسانده است. با این حال، سرمربی سابق بایرن مونیخ کاملاً آماده است تا روند آماده‌سازی تیمش را برای تورنمنت‌های آینده هدایت کند.

یولیان ناگلزمان در این خصوص گفت:

«من آماده هستم و دوست دارم تیم را برای مسابقات جام ملت‌های اروپا و لیگ ملت‌ها آماده کنم. اگر دیگر مرا نمی‌خواهند، آن وقت باید در موردش با هم صحبت کنیم.»

او همچنین در تحلیل این شکست تلخ اضافه کرد:

«ما خیلی لفتش دادیم تا بازی از جناحین خودمان را راه بیندازیم. هر چه از زمان بازی گذشت، سعی کردیم با اصرار و فشار بیشتر، موقعیت‌های زیادتری را درون محوطه جریمه حریف خلق کنیم. ما کنترل بازی را در دست داشتیم، اما فاقد آن ضربه آخر و زهر لازم بودیم. مردود شدن گل ما یک شوخی بود، اما در نهایت باید این را هم بگویید که عملکردمان کافی نبود. من بسیار ناامید هستم چون احساس می‌کنم تیم بسیار منسجم و یکدستی داریم و ذهنیت و برداشت ما از تمرینات همیشه خوب بود. هیچ‌کس عمداً لغزش و اشتباه نمی‌کند. من برای همه هواداران حاضر در استادیوم و کسانی که در خانه تماشا کردند متاسفم.»

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از سوی دیگر، این صعود دومین عبور موفقیت‌آمیز پاراگوئه از یک مرحله حذفی در تاریخ جام جهانی بود و جالب اینجاست هر دو صعود نیز از طریق پیروزی در ضربات پنالتی حاصل شده است (آن‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۰ نیز در ضربات پنالتی ۵ بر ۳ ژاپن را برده بودند). اورلاندو گیل، دروازه‌بان قهرمان پاراگوئه که با مهار دو پنالتی ستاره زمین بود، از حذف قهرمان سابق جهان ابراز شادمانی کرد.

او در گفتگو با سایت فیفا اظهار داشت:

«یک هیجان و لذت بی‌اندازه است. مسابقه فوق‌العاده سختی بود. ما موفق شدیم تا آخر دوام بیاوریم. ما قفل بازی را باز کردیم و گل اول را زدیم، آن‌ها کار را به تساوی کشاندند، اما بعد از آن توانستیم شرایط را حفظ کنیم. مشخص است که ما تک‌تک بازیکنان و تمام جزئیات پنالتی‌زنان آن‌ها را آنالیز کرده بودیم. خدا را شکر می‌کنم که توانستم دو پنالتی را مهار کنم. این یک افتخار بزرگ است؛ ما یک قهرمان را حذف کردیم. این پیروزی به همه مردم پاراگوئه تقدیم می‌شود.»

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