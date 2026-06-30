بعد از حذف تاریخی آلمان: پاراگوئه یک روز تعطیل شد!
پاراگوئه پس از پیروزی تاریخی در ضربات پنالتی برابر آلمان، روز سهشنبه ۳۰ ژوئن را به عنوان روز تعطیل ملی اعلام کرد تا این موفقیت را جشن بگیرد.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور پاراگوئه، سانتیاگو پنا، با انتشار یک فرمان اجرایی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که این تعطیلی به منظور «گرامیداشت پیروزی حماسی» تیم ملی فوتبال کشورش در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صورت میگیرد. پاراگوئه در این دیدار با نتیجه ۳-۴ در ضربات پنالتی آلمان را شکست داد.
پنا در پیام دیگری نوشت: «غول پاراگوئه! امروز یک کشور جشن میگیرد. پیروزی تیمی که عمیقترین هویت ما را نمایندگی میکند: اراده، ایمان و قدرت مردمی که هرگز تسلیم نمیشوند. متشکرم، آلبیروخا.»
در این فرمان آمده است که «پاراگوئه بار دیگر به جهان نشان داد که اراده افسانهای گوارانی همچنان زنده است» و دولت نمیتواند از این موفقیت بزرگ در جام جهانی غافل باشد.
قانونی که در سپتامبر گذشته به تصویب رسید، به رئیسجمهور اجازه میدهد تا حداکثر سه روز تعطیل در سال برای جشنهای خاص اعلام کند. پنا پیش از این نیز در تاریخ ۵ سپتامبر، به مناسبت صعود آلبیروخا به جام جهانی، یک روز تعطیل اعلام کرده بود.
تیم ملی پاراگوئه و آلمان پس از تساوی ۱-۱ در زمان قانونی و ۳۰ دقیقه وقت اضافه، به ضربات پنالتی رفتند. این نخستین بار است که تیم ملی آلمان، چهار بار قهرمان جهان، از یک جام جهانی با شکست در ضربات پنالتی حذف میشود.
تیم تحت هدایت گوستاوو آلفارو در تاریخ ۴ جولای در فیلادلفیا به مصاف برنده دیدار فرانسه و سوئد خواهد رفت.