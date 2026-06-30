نیمار دوباره به پیشبینیهای یک کارشناس آلمانی طعنه زد
نیمار در واکنش به پیشبینی نادرست یک کارشناس آلمانی درباره حذف برزیل از جام جهانی، بار دیگر به این موضوع اشاره کرد. او پس از حذف هلند از مسابقات، با کنایهای به این کارشناس، به انتقاد از پیشبینیهایش پرداخت.
به گزارش ایلنا، نیمار در شبکههای اجتماعی به پیشبینیهای یواخیم کلمنت، کارشناس آلمانی که پیشبینی کرده بود برزیل در مرحله دوم از ژاپن حذف خواهد شد و هلند قهرمان جام جهانی خواهد شد، واکنش نشان داد. او در پاسخ به پست خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: «ارور دیگری داشت.»
هلند در مرحله دوم رقابتها با نتیجه پنالتی به مراکش باخت و از جام جهانی کنار رفت.
یواخیم کلمنت به خاطر توسعه یک روش برای پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال شناخته شده است و از سال ۲۰۱۴ تمامی قهرمانان جام جهانی را به درستی پیشبینی کرده است. این کارشناس با استفاده از مدل ریاضی خود که عوامل مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی، جمعیت و دما را در نظر میگیرد، شانس قهرمانی هر تیم را محاسبه میکند.
پس از پیشبینی نادرست درباره حذف برزیل از ژاپن، کلمنت همچنین در پیشبینی موفقیت هلند در این مسابقات نیز اشتباه کرد و تیم هلند در همان مرحله اول حذفی از رقابتها کنار رفت.