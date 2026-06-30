ملاقات دوباره اسپانیا و اتریش در سایه یاد و خاطرهای ویژه
اسپانیا و اتریش در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند رفت و این تقابل یادآور خاطرهای خاص برای فوتبال کاستیون است.
به گزارش ایلنا، پابلو هرناندز که در آن زمان یکی از بهترین لحظات دوران حرفهای خود را سپری میکرد، اکنون سرمربی باشگاه کاستیون است. او دیگر در زمین بازی نمیدود و به جای آن از روی نیمکت هدایت تیم را بر عهده دارد. اما آن گل در اتریش همچنان بخشی از زندگی ورزشی او به شمار میرود.
این بازی برای اسپانیا تنها یک دیدار دوستانه نبود، چرا که این تیم به ورزشگاهی بازمیگشت که یک سال قبل در آن قهرمان اروپا شده بود. اسپانیا با افتخار به این مسابقه پا گذاشت و با نمایش برتر خود، توانست به راحتی بر حریف غلبه کند. پس از اینکه اتریش در دقیقه ۷ با گل یانتشر پیش افتاد، اسپانیا با گلهای سسک فابرگاس، داوید ویا و دانی گوئیزا به برتری رسید و در نهایت گل پایانی را نیز پابلو هرناندز به ثمر رساند.
گل پابلو هرناندز نه تنها یک موفقیت فردی برای او بود، بلکه نشاندهنده ورود او به سطح بالای فوتبال و رقابت با بازیکنان بزرگی چون ژاوی، اینیستا و دیوید سیلوا بود. اکنون، پس از گذشت ۱۷ سال، این گل دوباره در یادها زنده شده است و بازی پیشرو بین اسپانیا و اتریش برای هواداران کاستلیون یادآور آن شب خاص در وین خواهد بود.
پابلو هرناندز که اکنون در مقام سرمربی به کار خود ادامه میدهد، همچنان با فوتبال در ارتباط است و به نوعی از گذشته خود به عنوان بازیکن یاد میکند. بازی اسپانیا و اتریش در این هفته نه تنها یک مسابقه مهم، بلکه فرصتی برای یادآوری خاطرات شیرین و افتخارات گذشته خواهد بود.