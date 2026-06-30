به گزارش ایلنا، لحظاتی بعد هم‌تیمی‌های گاکپو به سمت او رفتند و این بازیکن را در آغوش گرفتند. او که پیراهنش را روی صورتش کشیده بود، یکی‌یکی بازیکنان هلند را در آغوش گرفت و دوربین‌های تلویزیونی لحظاتی احساسی از چهره اشک‌آلود او را ثبت کردند.

این گل برای گاکپو تنها یک لحظه فوتبالی نبود. او چند روز پیش از این مسابقه، خبر تلخ از دست دادن فرزندش را دریافت کرده بود. همسر او، نوا وان در بیج، که پنج ماهه باردار بود، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این زوج پس از یک دوره سخت، فرزندشان را از دست داده‌اند.

نوا در پیامی احساسی نوشته بود: «با قلبی شکسته، خبر دردناک از دست دادن پسرمان را با شما به اشتراک می‌گذاریم.»

با وجود این اتفاق تلخ، گاکپو تصمیم گرفت تیم ملی هلند را در جام جهانی همراهی کند. فدراسیون فوتبال هلند ساعاتی پیش از بازی اعلام کرد این مهاجم در کنار تیم خواهد ماند و رونالد کومان نیز نام او را در ترکیب اصلی قرار داد.

گاکپو در نیمه دوم پاسخ اعتماد سرمربی‌اش را داد و با گل خود امیدهای هلند را زنده کرد، اما در پایان این تیم در ضربات پنالتی مقابل مراکش شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. او نیز پس از این اتفاق، در روزهای سخت پیش رو به کنار خانواده‌اش بازخواهد گشت تا این دوران دشوار را پشت سر بگذارد.

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