خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشک‌های گاکپو پس از گل: شادی‌ای که با درد همراه شد

اشک‌های گاکپو پس از گل: شادی‌ای که با درد همراه شد
کد خبر : 1806565
لینک کوتاه کپی شد.

کودی گاکپو در دیدار هلند و مراکش با یک گل تماشایی تیمش را به بازی برگرداند، اما واکنش او بعد از گل، بیشتر از خود ضربه، توجه‌ها را جلب کرد؛ مهاجم هلندی در حالی که احساساتش را کنترل نمی‌کرد، روی زمین افتاد و سرش را میان دستانش گرفت.

به گزارش ایلنا، لحظاتی بعد هم‌تیمی‌های گاکپو به سمت او رفتند و این بازیکن را در آغوش گرفتند. او که پیراهنش را روی صورتش کشیده بود، یکی‌یکی بازیکنان هلند را در آغوش گرفت و دوربین‌های تلویزیونی لحظاتی احساسی از چهره اشک‌آلود او را ثبت کردند.

این گل برای گاکپو تنها یک لحظه فوتبالی نبود. او چند روز پیش از این مسابقه، خبر تلخ از دست دادن فرزندش را دریافت کرده بود. همسر او، نوا وان در بیج، که پنج ماهه باردار بود، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این زوج پس از یک دوره سخت، فرزندشان را از دست داده‌اند.

نوا در پیامی احساسی نوشته بود: «با قلبی شکسته، خبر دردناک از دست دادن پسرمان را با شما به اشتراک می‌گذاریم.»

با وجود این اتفاق تلخ، گاکپو تصمیم گرفت تیم ملی هلند را در جام جهانی همراهی کند. فدراسیون فوتبال هلند ساعاتی پیش از بازی اعلام کرد این مهاجم در کنار تیم خواهد ماند و رونالد کومان نیز نام او را در ترکیب اصلی قرار داد.

گاکپو در نیمه دوم پاسخ اعتماد سرمربی‌اش را داد و با گل خود امیدهای هلند را زنده کرد، اما در پایان این تیم در ضربات پنالتی مقابل مراکش شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. او نیز پس از این اتفاق، در روزهای سخت پیش رو به کنار خانواده‌اش بازخواهد گشت تا این دوران دشوار را پشت سر بگذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی