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مبارزه حساس بین ساحل عاج و نروژ در مرحله حذفی جام جهانی

مبارزه حساس بین ساحل عاج و نروژ در مرحله حذفی جام جهانی
کد خبر : 1806561
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ساحل عاج و نروژ در یک دیدار سرنوشت‌ساز به مصاف هم می‌روند تا حریف برزیل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی مشخص شود.

به گزارش ایلنا، نروژی‌ها با هدایت ارلینگ هالند، که تاکنون چهار گل در این رقابت‌ها به ثمر رسانده، پس از ۲۸ سال به مرحله حذفی جام جهانی بازگشته‌اند. آخرین بار در سال ۱۹۹۸ در فرانسه، این تیم در مرحله یک‌هشتم نهایی از ایتالیا شکست خورد. از سوی دیگر، ساحل عاج برای اولین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه پیدا کرده است، در حالی که در دوره‌های قبلی (۲۰۰۶، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴) نتوانسته بود از مرحله گروهی عبور کند.

ساحل عاج با کسب ۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم گروه E، با پیروزی برابر اکوادور (۱-۰) و پیروزی مقابل کوراسائو (۲-۰) به این مرحله رسید، اما در بازی مقابل آلمان با نتیجه ۲-۱ شکست خورد. نروژ نیز با ۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم گروه I، با پیروزی برابر عراق (۴-۱) و سنگال (۳-۲) به مرحله حذفی صعود کرد، اما در آخرین بازی خود با نتیجه ۴-۱ به فرانسه باخت.

مبارزه حساس بین ساحل عاج و نروژ در مرحله حذفی جام جهانی

تیم ساحل عاج با هدایت امرسه فائه، ترکیب خود را بدون تغییر به میدان خواهد فرستاد و از بازیکن جوان خود، یان دیوماند، که به عنوان یکی از استعدادهای درخشان جام جهانی شناخته می‌شود، انتظار عملکردی فوق‌العاده دارد. ترکیب احتمالی این تیم شامل: یحیی فوفانا، دوئه، سینگو، آگبادو و کنان؛ سکو فوفانا، کاسیه و توره؛ دیوماند، دیالو و بونی خواهد بود.

مبارزه حساس بین ساحل عاج و نروژ در مرحله حذفی جام جهانی

نروژ نیز به رهبری استاله سولباکن، پس از انتقادات از ترکیب مختلط خود در بازی با فرانسه، بهترین بازیکنانش را به میدان خواهد فرستاد. ترکیب احتمالی این تیم شامل: نیلند، رایرسون، آجر، توربیورن هگم و ولف؛ برگه، آورسنس و اودگارد؛ نوسا، سورلوت و هالند خواهد بود.

این دیدار به قضاوت خوزه والنسولا از ونزوئلا برگزار می‌شود و هواداران می‌توانند از طریق شبکه‌های مختلف از جمله گلوبو، اسپورت‌وی و جی‌تی‌وی به تماشای این مسابقه بپردازند.

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