ترکیب احتمالی مکزیک و اکوادور (شماتیک)

به گزارش ایلنا، تیم ملی مکزیک که به عنوان یکی از میزبانان این دوره از مسابقات شناخته می‌شود، با بهترین عملکرد تاریخ خود به مرحله حذفی راه یافته است. این تیم برای نخستین بار در تاریخ خود توانسته است مرحله گروهی را با سه پیروزی و بدون گل خورده به پایان برساند و با کسب ۹ امتیاز، در صدر گروه A قرار بگیرد.

در مقابل، اکوادور با عملکردی ضعیف به مرحله حذفی صعود کرده است. این تیم در سه بازی خود موفق به کسب چهار امتیاز شد و با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست، به عنوان تیم سوم گروه E به دور بعدی راه یافت.

برنده این دیدار به مصاف برنده دیدار بین انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت. این بازی روز یکشنبه آینده، ساعت ۲۱ به وقت محلی در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد.

تیم ملی مکزیک تنها یک ابهام در ترکیب خود برای این دیدار دارد. بعد از عملکرد عالی در مرحله گروهی، خاویر آگیره از بین آلوارو فیدالگو و برایان گوئیتورز در خط میانی، یک نفر را انتخاب خواهد کرد. سایر بازیکنان تیم تقریبا مشخص شده‌اند.

ترکیب احتمالی مکزیک: خوزه رنجل، خورخه سانچز، مونتس، واسکز و خسوس گالاردو؛ لوئیس رومو، اریک لیر و برایان گوتیرز (آلvaro فیدالگو)؛ روبرتو آلورادو، رائول خیمنز و خولین کیونیونز.

تیم اکوادور به رهبری سباستین بکاکسه، بعد از پیروزی عجیب و شگفت‌انگیز مقابل آلمان، با همان ترکیب موفق خود در آخرین بازی مرحله گروهی به میدان خواهد رفت. نیلسون آنگولو به طور دائم جای آلن میندا را در ترکیب گرفته است.

ترکیب احتمالی اکوادور: هرنان گالیندز؛ جان یبوآ، ویلیان پاچو، جوئل اردونز و پیرو هینکاپی؛ آلن فرانکو، موئیسس کاسیدو، پابلو ویت و نیلسون آنگولو؛ گونزالو پلاتا و انر والنسیا.

داور این دیدار، اسلاوکو وینچیچ از اسلوونی خواهد بود و کمک‌داوران او، تاماز کلانچنیک و آندراز کوواچیچ از اسلوونی هستند. همچنین، سیستم کمک‌داور ویدئویی(VAR) این بازی را مکران گوراری از الجزایر مدیریت خواهد کرد.

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