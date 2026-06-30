به گزارش ایلنا، روند شگفت‌انگیز و فوق‌العاده تیم ملی مکزیک در جام جهانی ۲۰۲۶ اکنون با جدی‌ترین و محکم‌ترین چالش خود تا به اینجای تورنمنت روبرو شده است؛ جایی که آن‌ها باید در ورزشگاه پیر و بااصالت آزتکا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف اکوادور بروند.

ال تری در کنار دو فینالیست جام جهانی ۲۰۲۲، تنها تیمی بود که توانست هر سه مسابقه خود را در مرحله گروهی با پیروزی پشت سر بگذارد. مکزیکی‌ها به خوبی با سبک بازی واقع‌گرایانه و عمل‌گرای خاویر آگیره خو گرفته‌اند و اکنون در حال لذت بردن از یک جام جهانی رویایی هستند؛ تورنمنتی که در آن، کسب نخستین پیروزی در مرحله حذفی پس از ۴۰ سال حسرت، برای آن‌ها به یک هدف کاملاً ملموس، واقعی و در دسترس تبدیل شده است.

اما درهم‌شکستن و از پیش رو برداشتن اکوادور به هیچ عنوان کار ساده و راحتی نخواهد بود. شاگردان سباستین بکاسسه اگرچه در دو بازی ابتدایی خود نمایش‌هایی پایین‌تر از حد انتظار داشتند، اما پیروزی دراماتیک و شگفت‌انگیز آن‌ها در گام آخر مقابل آلمان، مجوز صعودشان به دور حذفی را امضا کرد. این تیم برزیلِ قاره آمریکای جنوبی از کیفیت فنی بسیار بالایی بهره می‌برد و به احتمال فراوان یکی از خطرناک‌ترین تیم‌های رده سومی بود که هیچ‌کدام از سرگروه‌ها تمایلی به رویارویی با آن‌ها در این مرحله نداشتند. علیرغم جو به شدت سنگین، ترسناک و جهنمی که در قلب مکزیکوسیتی انتظار آن‌ها را می‌کشد، اکوادور از پتانسیل و کیفیت لازم برای غافلگیر کردن و حذف میزبان برخوردار است.

اگرچه مکزیک روی کاغذ شانس بیشتری برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی دارد، اما این مسابقه بدون شک یکی از پایاپای‌ترین و متوازن‌ترین نبردهای مرحله یک‌شانزدهم نهایی است و پیروزی در آن می‌تواند تنها با جزییات و در صدم ثانیه‌ها رقم بخورد.

ارتش مهیب اکوادور با مثلث کایسدو، پلاتا و والنسیا

به نظر می‌رسد بکاسسه با پیروزی بزرگی که مقابل آلمان به دست آورد، قفل پتانسیل واقعی تیمش را شکسته و سطح جدیدی از فوتبال آن‌ها را عیان کرده است؛ او با اتکا به یک آرایش کاملاً هجومی‌، تیمی ساخته که توانایی بالایی در کنترل جریان مسابقه از طریق مالکیت توپ دارد.

نیلسون انگولو، ستاره باشگاه ساندرلند، به احتمال فراوان جایگاه خود را در جناح چپ خط حمله حفظ خواهد کرد و این موضوع به گونزالو پلاتا اجازه می‌دهد تا به عنوان طراح اصلی، پشت سر انر والنسیا (مهاجم نوک و هدف تیم) و جلوتر از زوج درخشان و بی‌نقص خط میانی یعنی مویسس کایسدو و پدرو ویته به میدان برود.

در خط دفاعی نیز شرایط کاملاً ایده‌آل و مشخص است؛ جایی که ویلیام پاچو، جوئل اوردونز و پیرو هینکاپی رهبری یکی از مستحکم‌ترین، رسوخ‌ناپذیرترین و فیزیکی‌ترین خطوط دفاعی در فوتبال ملی جهان را بر عهده دارند.

ترکیب احتمالی اکوادور برابر مکزیک (۱-۳-۲-۴):

گالیندز؛ فرانکو، اوردونز، پاچو، هینکاپی؛ کایسدو، ویته؛ یبواه، پلاتا، انگولو؛ والنسیا.

انتهای پیام/