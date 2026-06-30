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ترکیب احتمالی مکزیک برای عبور از سد اکوادور
تیم ملی فوتبال مکزیک در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در نبردی سرنوشتساز و نفسگیر به مصاف اکوادور میرود تا بلیت صعود به جمع ۱۶ تیم برتر تورنمنت را تصاحب کند.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای جذاب مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مکزیک روز سهشنبه در شرایطی به مصاف اکوادور خواهد رفت که یکی از مدعیان جدی صعود به شمار میرود. مکزیک به عنوان یکی از بختهای اصلی پیروزی و شانس اول برد پای به این مسابقه حیاتی میگذارد؛ چرا که آنها پس از کسب ۹ امتیاز کامل و ایستادن در صدر جدول گروه خود، آمار شگفتانگیزی را بر جای گذاشتند و بدون دریافت حتی یک گل خورده در مرحله گروهی، مقتدرانه گام به این مرحله گذاشتهاند.
در سمت مقابل، اکوادور مسیر بسیار سخت، ناهموار و پر فراز و نشیبی را برای صعود و رسیدن به این مرحله پشت سر گذاشته است. آنها در طول بازیهای گروهی خود ابتدا مغلوب ساحل عاج شدند، در گام بعدی برابر کوراسائو به نتیجه تساوی رضایت دادند و در نهایت در روز پایانی مرحله گروهی موفق شدند تیم ملی آلمان را که پیش از آن صعودش قطعی شده بود، شکست دهند و به سختی بلیت دور حذفی را رزرو کنند.
آرایش تاکتیکی آزتکها
بر اساس آخرین گزارشها، کادر فنی مکزیک برای این تقابل سرنوشتساز قصد دارد ارتش اصلی خود را با ترکیب زیر روانه مستطیل سبز کند:
دروازهبان:
در چارچوب دروازه، تالا رانگل جایگاه خود را حفظ خواهد کرد و وظیفه حراست از قفس توری مکزیک را بر عهده دارد.
خط دفاعی:
در قلب خط دفاعی، سزار مونتس و یوهان واسکز صخرههای اصلی خواهند بود، در حالی که اسرائیل ریس در پست دفاع راست و خسوس گایاردو در جناح چپ خط دفاعی به میدان خواهند رفت.
خط میانی:
در کمربند میانی، ادسون آلوارز به عنوان هافبک دفاعی و تخریبی ایفای نقش میکند و یک خط جلوتر از او، گیلبرتو مورا و لوئیس رومو وظیفه بازیساز و تغذیه خط حمله را بر عهده دارند.
خط حمله:
در پیکان تهاجمی مکزیک، جولیان کوئینونس در بال چپ و روبرتو آلوارادو در بال راست سرعت و خلاقیت را به خط حمله تزریق میکنند و رائول خیمنز باتجربه به عنوان مهاجم نوک و هدف، امید اول گلزنی آزتکها در این نبرد خواهد بود.