اختلاف بر سر حق اختراع اسپری ضربات ایستگاهی!

به گزارش ایلنا، شرکت ۹.۱۵ فیر پلی، خالق اسپری معروف «اسپونی»، متشکل از دو نفر به نام‌های هاینه آلمان از برزیل و پابلو سیلوا از آرژانتین است. این دو نفر ابتدا به‌طور جداگانه کار خود را آغاز کردند و سپس در سال ۲۰۰۶ همکاری خود را شروع کردند. معرفی این اسپری به‌طور رسمی در جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل انجام شد، اما پس از مرگ ناگهانی یکی از حامیان آن، اختلافات جدی آغاز شد.

مخترعان در سال ۲۰۱۸ به دلیل ادعای سرقت حق اختراع و سوءاستفاده از شرکت‌های رقیب، شکایت خود را به دادگاه برزیل بردند. در حالی که فیفا در سال ۲۰۲۰ موفق به کسب رأیی به نفع خود شد، اما در سال ۲۰۲۱ دیوان عالی برزیل به نفع مخترعان رأی داد و احتمال پرداخت غرامت‌های کلان مطرح شد.

در سال ۲۰۲۴، دادگاه عالی برزیل فیفا را به پرداخت غرامت ۴۰ میلیون دلار محکوم کرد. با این حال، فیفا به دیوان عالی فدرال شکایت کرد و این دادگاه مسئولیت فیفا را تأیید کرد، اما مبلغ غرامت هنوز مشخص نشده است. در این میان، داوران همچنان به استفاده از اسپری ادامه می‌دهند، بدون اینکه تضمینی وجود داشته باشد که این اسپری همان «اسپونی» اصلی باشد.

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