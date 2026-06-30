پایان سفر ۲۴ روزه تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، صبح روز سه‌شنبه ساعت ۹ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) با یک پرواز اختصاصی تیخوانا را به مقصد آنتالیا ترک خواهد کرد و پس از آن نیز با پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی وارش راهی تهران می‌شود.

به گزارش بخش رسانه‌ای تیم ملی، تیم ملی ایران پس از حضوری ۲۴ روزه در جام جهانی، این رقابت‌ها را با کسب سه امتیاز و بدون شکست به پایان رساند و اکنون در حالی مکزیک را ترک می‌کند که خاطراتی ماندگار از همراهی مردم این کشور، به‌ویژه شهر تیخوانا، با خود به ایران می‌برد.

در طول این ۲۴ روز، مردم خونگرم تیخوانا با استقبال کم‌نظیر، محبت و مهمان‌نوازی خود، این شهر را به خانه تیم ملی ایران در جام جهانی تبدیل کردند؛ موضوعی که بارها از سوی اعضای تیم ملی مورد تأکید قرار گرفت.

بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران پیش از ترک مکزیک، با انتشار پیامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مکزیک داشت، از مردم و دولت این کشور قدردانی کرد. در بخشی از این پیام آمده است:

«مایلیم از مردم فوق‌العاده مکزیک، به‌ویژه شهر زیبای تیخوانا و مردمان مهربان، خونگرم و مهمان‌نواز آن، از صمیم قلب تشکر کنیم. شما با سخاوت، محبت و مهمان‌نوازی واقعی خود، احساس بودن در خانه را به ما هدیه دادید. ترک تیخوانا برای همه اعضای تیم ملی ایران واقعاً دشوار است.

خاطراتی که در این شهر ساختیم، دوستی‌هایی که شکل گرفت و مهربانی‌هایی که از مردم مکزیک دریافت کردیم، برای همیشه در قلب همه اعضای تیم ملی فوتبال ایران باقی خواهد ماند.

ما همواره قدردان مردم بزرگ، شریف و سخاوتمند مکزیک و همچنین دولت مکزیک به‌خاطر مهمان‌نوازی، احترام و برخورد شایسته‌شان خواهیم بود.»

در این بیانیه همچنین از خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی که در طول حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، «رفتارهای ناعادلانه، غیرانسانی و مغایر با روح ورزش» آمریکا را بازتاب دادند، قدردانی شد.

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