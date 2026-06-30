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خداحافظی بازیکن جدید پرسپولیس از تیم قبلی (عکس)

خداحافظی بازیکن جدید پرسپولیس از تیم قبلی (عکس)
کد خبر : 1806480
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بازیکن جدید پرسپولیس در پستی از هواداران تیم خود خداحافظی کرد تا چالش به مقصد قرمزها را به این شکل علنی کند.

به گزارش ایلنا، مهدی تیکدری ستاره گل‌گهر با انتشار پستی در اینستاگرام رسما از این تیم سیرجانی جدا شد و به زودی باشگاه‌ پرسپولیس‌ پوستر رسمی پیوستن او به سرخ‌پوشان را منتشر میکند.

این بازیکن با انتشار تصویری از خود با پیراهن شماره ۱۰ گل‌گهر، متنی احساسی را برای هواداران و مردم سیرجان به اشتراک گذاشت.

«گاهی نوشتن از خداحافظی، سخت‌تر از خودِ خداحافظی است... پس از پنج سال ، امروز زمان آن رسیده که با قلبی سرشار از احترام، قدردانی و دلتنگی، از باشگاه بزرگ گل‌گهر سیرجان و مردم عزیز سیرجان خداحافظی کنم.»

خداحافظی بازیکن جدید پرسپولیس از تیم قبلی (عکس)

تیکدری که در سال‌های گذشته یکی از مهره‌های کلیدی و تاثیرگذار گل‌گهر در لیگ برتر بود، با این پیام به دوران پنج ساله حضور خود در این باشگاه پایان داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که مذاکرات این مدافع راست با مدیران باشگاه پرسپولیس به مراحل پایانی و توافق نهایی رسیده است و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، این بازیکن به عنوان یکی از خریدهای بزرگ و جدید سرخ‌پوشان پایتخت به هواداران معرفی خواهد شد تا جانی تازه به جناح راست پرسپولیس ببخشد.

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