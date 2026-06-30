ارتش گیوکرش و ایساک به دنبال بزرگترین شگفتی جام

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال سوئد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با یکی از سخت‌ترین و بزرگترین چالش‌های خود روبرو می‌شود؛ جایی که آن‌ها باید برابر فرانسه صف‌آرایی کنند. این تیم اسکاندیناوی پس از پشت سر گذاشتن یک مرحله گروهی پر فراز و نشیب و متزلزل، در نهایت به عنوان یکی از بهترین تیم‌های رده سومی موفق به صعود شد، اما آن‌ها برای ایستادگی مقابل یکی از اصلی‌ترین مدعیان فتح جام، نیاز دارند تا سطح بازی خود را به شکل چشمگیری ارتقا دهند.

سوئدی‌ها کار خود را در این جام جهانی با پیروزی قاطع و پرگل ۵ بر ۱ مقابل تونس آغاز کردند، اما در گام دوم با همین نتیجه سنگین مغلوب هلند شدند. در نهایت، تساوی ۱ بر ۱ برابر ژاپن در آخرین بازی مرحله گروهی کافی بود تا امیدهای این تیم زنده بماند و بلیت حضور در مراحل حذفی را رزرو کنند.

تکیه سوئد به قدرت آتشین خط حمله

کادر فنی سوئد برای تقابل حساس با فرانسه، قصد دارد ترکیبی با تفکرات کاملاً هجومی را روانه میدان کند. ویکتور گیوکرش به عنوان رهبر خط حمله ایفای نقش خواهد کرد؛ بازیکنی که با تکیه بر قدرت بدنی، فیزیک مناسب و توانایی اثبات‌شده‌اش در خلق موقعیت‌های گلزنی، حتی در شرایط کمبود پاس نیز یک تهدید جدی به شمار می‌رود.

در کنار او، انتظار می‌رود الکساندر ایساک و آنتونی الانگا با تزریق سرعت، جابجایی‌های مداوم و خلاقیت در یک‌سوم تهاجمی، خط دفاعی حریف را آزار دهند. توانایی آن‌ها در استفاده از فضاهای خالی، کلید اصلی سوئد برای به دردسر انداختن خط دفاعی فرانسه است؛ تیمی که معمولاً با خط دفاعی بالا بازی می‌کند و مالکیت توپ و میدان را در اختیار دارد.

ترکیب احتمالی سوئد برای این مسابقه به شرح زیر است:

دروازه‌بان: یاکوب زترستروم

مدافعان: گابریل گودموندسون، ایساک هین، گوستاف لاگربیلکه

هافبک‌ها: الیوت استرود، یاسین آیاری، ویکتور لیندلوف، الکساندر برنهاردسون

مهاجمان: الکساندر ایساک، ویکتور گیوکرش، آنتونی الانگا

چگونه می‌توان امباپه و شرکا را متوقف کرد؟

بدون شک یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین چالش‌های سوئد در این نبرد، مهار و کنترل کیفیت هجومی فوق‌العاده فرانسه با رهبری کیلیان امباپه، عثمان دمبله و مایکل اولیسه خواهد بود. شاگردان دیدیه دشان با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی و به عنوان یکی از خطرناک‌ترین خطوط حمله تورنمنت پای به مرحله حذفی می‌گذارند.

سوئد برای داشتن شانس صعود، به انضباط دفاعی شدید، تمرکز ۱۰۰ درصدی و اجرای بی‌نقص ضد حملات نیاز مبرم دارد. در این میان، انتظار می‌رود با‌تجربه‌هایی مثل ویکتور لیندلوف و ایساک هین نقش‌های کلیدی را برای کنترل کردن حملات زهردار فرانسوی‌ها ایفا کنند.

اگرچه فرانسه به عنوان شانس اول و مدعی اصلی پیروزی وارد این مسابقه می‌شود، اما سوئدی‌ها باور دارند که از استعداد تهاجمی لازم برای تغییر دادن جریان بازی در یک لحظه برخوردار هستند. برای زنده نگه داشتن رویای جام جهانی، این کشور حوزه اسکاندیناوی باید کامل‌ترین و بی‌نقص‌ترین نمایش خود در کل تورنمنت را به اجرا بگذارد.

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