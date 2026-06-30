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همه ما یک رویا داشتیم

پیام احساسی و تلخ سعید عزت‌اللهی پس از وداع ایران با جام جهانی

پیام احساسی و تلخ سعید عزت‌اللهی پس از وداع ایران با جام جهانی
کد خبر : 1806460
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سعید عزت‌اللهی، هافبک کلیدی تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار پیامی صمیمانه پس از حذف از رقابت‌های جام جهانی، ضمن ابراز تاسف از ناکامی در تحقق رویای بزرگ ملی، با روزهای سخت هموطنانش همدردی کرد.

به گزارش ایلنا، حذف تلخ و ناگهانی تیم ملی فوتبال ایران از صحنه رقابت‌های جام جهانی، موجی از اندوه را در میان بازیکنان به همراه داشته است. در همین راستا، سعید عزت‌اللهی با انتشار متنی تکان‌دهنده به این وداع زودهنگام واکنش نشان داد.

پیام احساسی و تلخ سعید عزت‌اللهی پس از وداع ایران با جام جهانی

متن کامل پیام سعید عزت‌اللهی به شرح زیر است:

«همه ما یک رؤیا داشتیم و با تمام وجود برای آن جنگیدیم اما این بار قسمت نبود. می‌دانم که برای خیلی از هموطنان، این روزها فقط به فوتبال خلاصه نمی‌شود. مردم ما در ماه‌های گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند و دردها و نگرانی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. آرزو می‌کنم روزی برسد که سهم مردم ما از زندگی، بیشتر از اشک و حسرت، لبخند، آرامش و امید باشد.»

پیام احساسی و تلخ سعید عزت‌اللهی پس از وداع ایران با جام جهانی

 

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