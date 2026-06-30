به گزارش ایلنا، حذف تلخ و ناگهانی تیم ملی فوتبال ایران از صحنه رقابت‌های جام جهانی، موجی از اندوه را در میان بازیکنان به همراه داشته است. در همین راستا، سعید عزت‌اللهی با انتشار متنی تکان‌دهنده به این وداع زودهنگام واکنش نشان داد.

متن کامل پیام سعید عزت‌اللهی به شرح زیر است:

«همه ما یک رؤیا داشتیم و با تمام وجود برای آن جنگیدیم اما این بار قسمت نبود. می‌دانم که برای خیلی از هموطنان، این روزها فقط به فوتبال خلاصه نمی‌شود. مردم ما در ماه‌های گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند و دردها و نگرانی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. آرزو می‌کنم روزی برسد که سهم مردم ما از زندگی، بیشتر از اشک و حسرت، لبخند، آرامش و امید باشد.»

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