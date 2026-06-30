ترکیب احتمالی فرانسه برای درهمشکستن سوئد
تیم ملی فرانسه در آستانه تقابل سرنوشتساز مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل سوئد، با خبر مسرتبخش بازگشت ستاره مصدوم خود به مرز آمادگی، روحیهای مضاعف برای این نبرد حذفی به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه دقیقاً همان کیفیتی را به نمایش گذاشته که بسیاری قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ از این تیم انتظار داشتند. شاگردان دیدیه دشان در شرایطی کاملاً ایدهآل و با آمادگی بدنی بالا، خود را برای حضور در مراحل حذفی مسابقات آماده میکنند. شروع نهچندان مقتدرانه و آرام آنها مقابل سنگال در روز اول بازیها، پس از هماهنگی و درخشش فوقالعاده مایکل اولیسه و کیلیان امباپه به سرعت فراموش شد؛ به طوری که زهر چشم واقعی و ویرانگر خط حمله دشان در هر سه بازی مرحله گروهی به وضوح مشخص شد.
آلبیسلسته و خروسها برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ توانستند یک مرحله گروهی بینقص و ۱۰۰ درصدی را پشت سر بگذارند؛ یعنی همان جامی که در نهایت با قهرمانی فرانسه در خانه به پایان رسید. اگرچه دشان همواره تلاش کرده تا توقعات را از تیمش کنترل کند، اما اکنون بسیار دشوار است که بالا رفتن جام قهرمانی جهان را توسط دستان امباپه در تاریخ ۱۹ جولای در ورزشگاه متلایف تصور نکرد. پاداش فرانسه برای سرگروهی در گروه سخت I، رویارویی با سوئد در مرحله یکشانزدهم نهایی است؛ تیمی که به عنوان یکی از هشت تیم برتر رده سومی به این مرحله راه یافته است. شاگردان گراهام پاتر تا اینجای کار یکی از عجیبترین و غیرقابلپیشبینیترین تیمهای تورنمنت بودهاند و همین خصیصه، آنها را به یک تهدید بالقوه تبدیل میکند.
دیدیه دشان که به دلیل حضور در مراسم تشییع جنازه مادرش موقتاً به کشورش بازگشته بود، روز سهشنبه بار دیگر روی نیمکت هدایت تیمش مستقر خواهد شد. در ادامه به بررسی ترکیب احتمالی فرانسه برای این نبرد حساس میپردازیم.
رونمایی از ترکیب احتمالی ۱۱ مرد دشان برابر سوئد (۱-۳-۲-۴)
دروازهبان
: مایک مانیان؛ او مرحله گروهی بینقصی را پشت سر نگذاشت و تنها یک کلینشیت ثبت کرد. بدون شک آزمونهای بسیار سختتری در انتظار اوست و سوئدیها در صورتی که بتوانند از پرس نهچندان فشرده فرانسویها عبور کنند، قادرند مهاجمان زهردار خود را در موقعیتهای خطرناک گلزنی قرار دهند.
مدافع راست:
ژول کنده؛ نمایشهای فرانسه از زمانی که نقش کنده از یک مدافع راست سنتی و نفوذی، به بازیکنی تغییر یافت که با استارتهای هوشمندانه به داخل زمین فضا ایجاد میکند، به مراتب بهتر و روانتر شده است.
مدافعان میانی:
ویلیام سالیبا؛ در بازی سوم مرحله گروهی هیچ ریسکی روی این ستاره آرسنال انجام نشد، اما سالیبا پیش از مسابقه روز سهشنبه به تمرینات گروهی بازگشته و انتظار میرود شرایط لازم برای حضور در ترکیب اصلی را داشته باشد.
دایو اوپامکانو؛ او فصل فوقالعادهای را با بایرن مونیخ سپری کرد و همین فرم ایدهآل را به جام جهانی نیز آورده است. این مدافع فرانسوی در فضاهای کناری توسط ویکتور گیوکرش و الکساندر ایساک به شدت محک خواهد خورد، اما او تمام ویژگیهای لازم برای خاموش کردن موتور تهاجمی آنها را دارد.
مدافع چپ: لوکاس دینیه؛ رقبای فرانسه همواره پست دفاع چپ را به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی خروسها هدف قرار میدهند. تئو هرناندز دیگر آن نیروی محرکه دوران اوجش در میلان نیست و دینیه نیز میتواند در نبردهای تک به تک هدف قرار گیرد؛ انتخاب بین این دو گزینه عملاً شبیه به پرتاب سکه است.
هافبکهای دفاعی:
اورلین شوامنی؛ این هافبک مقتدر که شایعاتی مبنی بر علاقهمندی منچستریونایتد به او به گوش میرسد، دغدغهای بابت کارت زردی که در دیدار مقابل نروژ دریافت کرد نخواهد داشت؛ چرا که کارتهای زرد پس از پایان مرحله گروهی پاک میشوند.
آدرین رابیو؛ دشان در بازیهای گذشته چند ترکیب متفاوت را در خط میانی آزمایش کرده است و حضور رابیو شاید در حق مانو کونه کمی بیرحمانه به نظر برسد. با این حال، سرمربی فرانسه عاشق تعادلی است که شماره ۱۴ بلندقامت تیمش به خط میانی تزریق میکند.
وینگر راست: عثمان دمبله؛ مسابقه قبلی، نوبت به درخشش و پادشاهی دمبله بود؛ جایی که هتتریک بیرحمانه او در نیمه اول، پیروزی ۴ بر ۱ فرانسه مقابل تیم دگرگونشده نروژ را رقم زد. این برنده توپ طلا پس از ناکامی در گلزنی در ۱۹ بازی اول خود در تورنمنتهای بزرگ، حالا فرم رویایی خود را در این صحنه بزرگ بینالمللی پیدا کرده است.
هافبک هجومی: مایکل اولیسه؛ این بازیساز خوشپای چپپا در مرحله گروهی چیزی فراتر از جرقههای نبوغ خود را به نمایش گذاشت و علیرغم درخشش خیرهکننده ستارههای اطرافش، هیچکس نمیتواند پتانسیل بالای او را برای کسب عنوان بهترین بازیکن تورنمنت (توپ طلا) کتمان کند.
وینگر چپ: دزیره دوئه؛ دوئه در اواخر بازی مقابل نروژ به این میهمانی باشکوه پیوست و گل چهارم فرانسه را با ضربه سر وارد دروازه حریف کرد. او تا اینجای تورنمنت مسابقات نسبتاً آرامی را سپری کرده است، اما دشان احتمالاً از پاهای تازه نفس بردلی بارکولا به عنوان یار تعویضی روی نیمکت استفاده خواهد کرد.
مهاجم نوک: کیلیان امباپه؛ به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ جام جهانی، امباپه علیرغم درخشش مداوم لیونل مسی نابغه در این صحنه بزرگ، به دنبال جابجا کردن رکورد گلزنی اوست. اگرچه دمبله در بازی گذشته ستاره اول زمین بود، اما هیچکس شرط خود را روی تکرار پادشاهی و نقش اول بودن کاپیتان فرانسه در نبرد روز سهشنبه تغییر نخواهد داد.