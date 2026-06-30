ترکیب احتمالی ساحل عاج
نروژ تازه نفس به دنبال شکار ساحل عاج سرسخت
تیم ملی فوتبال نروژ که با استراحت دادن به ستارههای خود در بازی مقابل فرانسه با تجدید قوا پای به مراحل حذفی گذاشته، در نبردی سخت در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی به مصاف ساحل عاج خطرناک میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نروژ که برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ در مسابقات جام جهانی به میدان میرود، هدف خود را رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی قرار داده است و برای این منظور روز سهشنبه برابر ساحل عاج صفآرایی خواهد کرد. این رقابت پایاپای و شانه به شانه قرار است در استادیوم خانگی تیم دالاس کاوبویز برگزار شود؛ تیمی که تحت هدایت امرس فائه در مرحله گروهی موفق به شکست اکوادور شد و تیم قدرتمند آلمان را نیز به چالش کشید و به دردسر انداخت.
از سوی دیگر، ساحل عاج پس از ۱۲ سال دوری، نخستین تجربه خود را در این صحنه بزرگ پشت سر میگذارد و پیش از این هرگز موفق به صعود به مراحل حذفی نشده است. تعداد کمی از کارشناسان در آن سوی اقیانوس اطلس روی فیلها به عنوان اسب سیاه تورنمنت حساب باز کرده بودند، اما شاگردان فائه تا اینجای کار نمایشهای به شدت جذاب و مهیجی را ارائه دادهاند. پیروزی ۲ بر ۰ آنها در بازی سوم مرحله گروهی مقابل تیم تازهوارد کوراسائو، صعود این تیم را به عنوان تیم دوم گروه E تضمین کرد.
استاله سولباکن، سرمربی نروژ، پافشاری کرد که چرخش کامل و استراحت دادن به مهرههای اصلی در دیدار برابر فرانسه، پس از قطعی شدن صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی با شکست عراق و سنگال، امری کاملاً ضروری و لازم بود. اگرچه آنها در آن مسابقه به لطف هتتریک نیمه اول عثمان دمبله با نتیجه سنگین ۴ بر ۱ مغلوب خروسها شدند، اما به نظر نمیرسید که سولباکن از این شکست پیشبینیشده چندان دلسرد و ناامید شده باشد. او در حال انجام یک بازی طولانیمدت و آیندهنگرانه است و نروژ امیدوار است دستاورد سال ۹۸ را تکرار کند؛ زمانی که آنها برای اولین بار از سال ۱۹۳۸ موفق شدند به مرحله یکهشتم نهایی راه یابند.
هالند ارتش خود را به سوی پیروزی هدایت میکند
در حالی که فرانسه در بازی سوم مرحله گروهی هیچ ریسکی نکرد و با تمام قوا به میدان رفت، نروژ به دومی در «گروه مرگ» رضایت داد تا خود را آماده این تقابل کند که روی کاغذ بسیار سخت و حیاتی به نظر میرسد. آنها در این تابستان یک بار از سد یک رقیب آفریقایی عبور کردهاند و ساحل عاج نیز روز سهشنبه چالشهای مشابهی همانند سنگال را برای آنها ایجاد خواهد کرد. بر اساس آمارهای اپتا، توانایی بالای نروژ در خلق موقعیتهای باکیفیت، کلید اصلی موفقیت آنها تا اینجای کار بوده است، به طوری که میانگین xG (گل مورد انتظار) آنها در هر شوت رقم ۰.۱۸ است که بالاترین میزان در کل تورنمنت به شمار میرود.
پویایی، سرعت و تعادل فیلها نباید نادیده گرفته شود؛ عملکرد آنها در مرحله گروهی، از جمله پیروزی مقتدرانه برابر کوراسائو در بازی اخیر، تنها به امیدواریها دامن زده است که آنها میتوانند اسب سیاه واقعی جام جهانی ۲۰۲۶ باشند.
آمار خیرهکننده هالند در تیم ملی: این مهاجم گلزن منچسترسیتی که سابقه کسب سه کفش طلای لیگ برتر انگلیس را در کارنامه دارد، در این تابستان به دنبال شکار افتخارات فردی بیشتری است. هالند پس از ثبت دو بریس تماشایی در جریان پیروزیهای نروژ مقابل عراق و سنگال در آغاز تورنمنت، حالا در کورس کفش طلای جام جهانی به دنبال لئو مسی است. او پا به این صحنه بزرگ گذاشته و با ثبت ۴ گل در آمریکای شمالی، شمار گلهای ملی خود برای نروژ را تنها در ۵۲ بازی ملی به عدد شگفتانگیز ۵۹ رسانده است.
استراحت کامل یا خارج شدن از فرم بازی؟
استاله سولباکن پیروزی مقابل فرانسه در بازی سوم را قربانی کرد تا تیمش را آماده این نبرد حذفی کند. اعمال ۱۰ تغییر در ترکیب ابتدایی نروژ به این معنی است که ۱۱ مرد اصلی و قدرتمند او باید برای آغاز مراحل حذفی به طور کامل استراحت کرده و ریکاوری شده باشند. فاصله زمانی کوتاه بازیها نشان میدهد که بعید است آنها در دالاس با افت بدنی یا دوری از شرایط مسابقه مواجه شوند، اما ساحل عاج پویا و هجومی میتواند در همان دقایق ابتدایی آنها را غافلگیر کند.
آسیبپذیری خط دفاعی نروژ
نروژ مدتی است که در کارهای دفاعی با چالش و مشکل مواجه است. آنها در ۱۰ بازی اخیر خود تنها یک بار موفق به ثبت کلینشیت شدهاند و ساحل عاج با توجه به استعدادهای تهاجمی فراوانی که دارد، قطعاً روز سهشنبه اسکاندیناویها را به دردسر خواهد انداخت؛ به خصوص اگر نروژ رییِرسون را در پست دفاع راست در اختیار نداشته باشد.
پیشبینی نتیجه مسابقه: ساحل عاج ۱ – ۲ نروژ
رونمایی از ترکیب احتمالی فیلها؛
یان دیوماند که بازیکنی بسیار آیندهدار و مورد تحسین است، گوشههایی از استعداد ناب خود را در این تورنمنت به نمایش گذاشته اما هنوز به ثبات کامل نرسیده است. او در شرایطی پای به این مسابقه حساس میگذارد که گزارشهای اخیر حکایت از آن دارند که او پاری سن ژرمن را به عنوان مقصد ایدهآل بعدی خود انتخاب کرده است. لیورپول نیز به جذب او علاقهمند است، اما دیوماند تمایل دارد راهی تیم مدافع عنوان قهرمانی اروپا شود. این وینگر جوان تنها بخشی از یک خط حمله سیال و تغییرپذیر است که رهبری آن را نیکولاس پپه باتجربه بر عهده دارد؛ بازیکنی که هر دو گل ساحل عاج را در جریان پیروزی مقابل کوراسائو به ثمر رساند.
ابراهیم سانگاره و فرانک کسیه دو نام بزرگ و سرشناس در خط میانی فیلها هستند، در حالی که عثمان دیوماند به عنوان صخره و ستون اصلی خط دفاعی تیم امرس فائه عمل میکند. از سوی دیگر، حضور ویلفرد سینگو به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ در هالهای از ابهام قرار دارد و این مدافع چندپسته هنوز پیش از بازی روز سهشنبه در تمرینات گروهی شرکت نکرده است.
ترکیب احتمالی ساحل عاج برابر نروژ (۱-۳-۲-۴)
فوفانا؛ دوئه، کوسونو، دیوماند، کونان؛ سانگاره، کسیه؛ آماد، اولای، دیوماند؛ پپه.