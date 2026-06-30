ترکیب احتمالی نروژ
آرایش یاران هالند برای درهمشکستن فیلهای ساحل عاج
ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال نروژ برای نبرد سرنوشتساز و حساس مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل ساحل عاج مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نروژ در روز سهشنبه، ۳۰ ژوئن (9 تیر)، در شرایطی به مصاف ساحل عاج خواهد رفت که این نخستین حضور آنها در مرحله حذفی جام جهانی از سال ۱۹۹۸ تاکنون به شمار میرود. شاگردان استاله سولباکن پس از قرار گرفتن در رده دوم گروه I پشت سر فرانسه، موفق شدند جواز حضور در این مرحله را کسب کنند تا حریف ساحل عاج، تیم دوم گروه E شوند.
نروژیها این امتیاز بزرگ را داشتند که پیش از بازی پایانی مرحله گروهی مقابل فرانسه، صعود خود را به مرحله یکشانزدهم نهایی قطعی کنند؛ همین موضوع باعث شد که در آن مسابقه تقریباً به تمامی بازیکنان اصلی و فیکس تیم استراحت داده شود. این استراحت شامل ارلینگ هالند نیز شد؛ فوقستارهای که نخستین جام جهانی خود را به شکلی طوفانی و با ثبت دو بریس تماشایی در جریان پیروزی مقابل تیمهای عراق و سنگال آغاز کرد. حالا هالند در کنار بدنه اصلی بازیکنانی که در دو برد پیاپی ابتدای تورنمنت نقش داشتند، آماده بازگشت به ترکیب اصلی برای این نبرد حذفی است.
هجوم همهجانبه با مثلث اودگارد، هالند و سورلوت
دروازهبان: اورژان نیلاند
مدافعان: دیوید مولر ولفه، کریستوفر آجر، توربیورن هگم، مارکوس پدرسن
هافبکها: فردریک اورسنس، ساندر برگه، مارتین اودگارد
مهاجمان: آنتونیو نوسا، ارلینگ هالند، الکساندر سورلوت
مسیر بعدی نروژ در صورت عبور از سد فیلها؛ برخورد با برزیل
برنده مسابقه جذاب و دیدنی نروژ و ساحل عاج، در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی باید در تاریخ ۵ جولای در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مصاف برزیل برود. باید دید یاران هالند و اودگارد میتوانند از این مرحله عبور کنند و خود را به نبرد بزرگ با سلسائو برسانند یا خیر.