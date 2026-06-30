برنامه مسابقات امروز و فردای یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی ادامه پیدا میکند که تاکنون چهره چند تیم صعودکننده و حذفشده مشخص شده است.
به گزارش ایلنا، رقابتهای مرحله حذفی جام جهانی با حساسیت بیشتری دنبال میشود و تیمها برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم پایانی مسابقات به میدان میروند. در ادامه این مرحله، چند دیدار مهم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد که در آن مدعیان بزرگی همچون فرانسه و انگلیس وارد رقابت میشوند.
برنامه دیدارهای پیشرو به شرح زیر است:
سهشنبه ۹ تیر
ساعت ۲۰:۳۰ / ساحلعاج - نروژ / ورزشگاه آرلینگتون
چهارشنبه ۱۰ تیر
ساعت ۰۰:۳۰ / فرانسه - سوئد / ورزشگاه نیویورک
ساعت ۰۴:۳۰ / مکزیک - اکوادور / ورزشگاه آزتکا
ساعت ۱۹:۳۰ / انگلیس - کنگو / ورزشگاه آتلانتا
ساعت ۲۳:۳۰ / بلژیک - سنگال / ورزشگاه سیاتل
در ادامه مسابقات، تیمهای راهیافته به مرحله یکهشتم نهایی مسیر خود برای رسیدن به مراحل پایانی جام جهانی را دنبال خواهند کرد و رقابت برای قهرمانی وارد فاز حساستری میشود.
در پایان دیدارهای برگزارشده تا این مرحله، ژاپن، آلمان، هلند و یک تیم از قاره آفریقا از گردونه مسابقات کنار رفتند و تیمهای پاراگوئه، کانادا، مراکش و برزیل جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را به دست آوردند.