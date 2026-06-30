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جام جهانی ۲۰۲۶؛

عیسی دیوپ بهترین بازیکن دیدار هلند و مراکش شد

عیسی دیوپ بهترین بازیکن دیدار هلند و مراکش شد
کد خبر : 1806411
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بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ملی فوتبال هلند و مراکش انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مراکش در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، موفق شد در یک بازی دیدنی هلند را در ضربات پنالتی شکست دهد و یکی از شگفتی‌های این جام را رقم بزند.

در پایان این مسابقه با انتخاب کمیته فنی فیفا، عیسی دیوپ مدافع تیم ملی مراکش که گل تساوی تیمش را در دقیقه 1+90 به ثمر رساند و مانع شکست تیمش در طول بازی شد، به‌عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

دیدار تیم‌های مراکش و هلند در طول 90 دقیقه با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی این مراکشی‌ها بودند که موفق شدند با نتیجه 3 بر 2 حریف خود را شکست دهند. 

 

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