جام جهانی ۲۰۲۶؛
عیسی دیوپ بهترین بازیکن دیدار هلند و مراکش شد
بهترین بازیکن دیدار تیمهای ملی فوتبال هلند و مراکش انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مراکش در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026، موفق شد در یک بازی دیدنی هلند را در ضربات پنالتی شکست دهد و یکی از شگفتیهای این جام را رقم بزند.
در پایان این مسابقه با انتخاب کمیته فنی فیفا، عیسی دیوپ مدافع تیم ملی مراکش که گل تساوی تیمش را در دقیقه 1+90 به ثمر رساند و مانع شکست تیمش در طول بازی شد، بهعنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.
دیدار تیمهای مراکش و هلند در طول 90 دقیقه با نتیجه تساوی یک - یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی این مراکشیها بودند که موفق شدند با نتیجه 3 بر 2 حریف خود را شکست دهند.