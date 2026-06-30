اورلاندو گیل بهترین بازیکن دیدار آلمان و پاراگوئه شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال پاراگوئه با حذف آلمان از جام جهانی 2026، اولین شگفتی این جام را رقم زد. در این مسابقه تیم‌های آلمان و پاراگوئه در وقت‌های معمول و اضافه به تساوی یک - یک رسیدند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی اما درخشش اورلاندو گیل دروازه‌بان تیم ملی پاراگوئه باعث شد تا آلمان از دور رقابت‌ها کنار برود. گیل در ضربات پنالتی دو ضربه آلمانی‌ها را مهار کرد و در جریان بازی نیز درخشش قابل توجهی از خود نشان داد.

پس از پایان این مسابقه، گیل با شایستگی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه مربوط به این بخش را دریافت کرد.

پاراگوئه در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل برنده دیدار فرانسه - سوئد صف‌آرایی می‌کند.

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