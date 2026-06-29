آلمان ۱ (۳) _ (۴) ۱ پاراگوئه ؛ ثبت اولین شگفتی جام جهانی/ ژرمن ها حذف شدند

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آلمان و پاراگوئه در سومین دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 00:00 بامداد سه‌شنبه (به وقت ایران) در ورزشگاه ژیلت بوستون مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار در پایان 90 دقیقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت. در ضربات پنالتی هم پاراگوئه با نتیجه 4 بر 3 به برتری رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد.

آلمان در اکثر دقایق نیمه اول بازی توپ و میدان را در اختیار داشت، اما دفاع مطلق پاراگوئه باعث شد که ژرمن‌ها در باز کردن دروازه حریف خود ناکام باشند.

در لحظات پایانی نیمه اول و در دقیقه 43، پاراگوئه در یکی از معدود دفعاتی که به دروازه آلمان نزدیک شده بود، توانست روی سهل‌انگاری مدافعان آلمان توسط خولیو انسیسو به گل برسد.

ژرمن‌ها با توجه به اینکه یک گل از حریف عقب بودند، نیمه دوم را هجومی آغاز کردند و توپ و میدان را مانند نیمه اول در اختیار گرفتند. در دقیقه 54 بالأخره مقاومت پاراگوئه‌ای‌ها شکست و کای هاورتز با گلزنی خود علاوه بر اینکه بازی را به مساوی کرد، سومین گل خودش در جام 2026 را هم به ثمر برساند تا در کنار دنیز اونداو، دیگر بازیکن سه گله آلمان در این رقابت‌ها باشد.

شاگردان ناگلزمان در دقیقه 102 توانستند توسط جوناتان تاه به گل دوم خود برسند، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR (کمک داور ویدیویی) مشخص شد که پیش از این گل، بازیکن آلمان روی سنگربان پاراگوئه مرتکب خطا شده و این گل، مردود اعلام شد. پس از اینکه هیچ گلی در وقت اضافه به ثمر نرسید، ضربات پنالتی تعیین‌کننده تیم برنده بود.

یاشوا کیمیش، جمال موسیالا و ندیم امیری پنالتی‌های آلمان را تبدیل به گل کردند و کای هاورتز، نیکو ولتماده و جوناتان تاه هم پنالتی‌های خود را از دست دادند. از پاراگوئه نیز مائوریسیو، گوستاوو گومز، ماتیاس گارزا و خوسه کاناله موفق به گلزنی شدند تا نماینده آمریکای جنوبی، قهرمان چهار دوره جام جهانی را حذف کند و به جمع 16 تیم پایانی برسد.

پاراگوئه در دور یک‌هشتم نهایی به مصاف برنده دیدار تیم‌های فرانسه و سوئد می‌رود.

جلال جایِد از مراکش قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و آندرس کوباس، گوستاوو آلفارو و ماتیاس گالارزا از پاراگوئه و کای هاورتز را با کارت زرد جریمه کرد.

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