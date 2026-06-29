به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی مدعی شده بودند دو تیم در دیدار پایانی مرحله گروهی برای کسب تساوی به توافق رسیده‌اند تا هر دو راهی مرحله حذفی شوند؛ دیداری که با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

این شایعات پس از آن شدت گرفت که الجزایر در دقیقه ۹۳ با گل ریاض محرز ۳ بر ۲ پیش افتاد، اما اتریش تنها سه دقیقه بعد گل تساوی را به ثمر رساند و هر دو تیم جواز صعود را کسب کردند.

با این حال، روزنامه «میرور» به نقل از منابع آگاه گزارش داد فیفا هیچ نشانه یا مدرکی درباره دستکاری نتیجه این مسابقه در اختیار ندارد و به همین دلیل قصد ندارد پرونده‌ای در این خصوص باز کند.

پیش از این نیز رالف رانگنیک، سرمربی اتریش، شایعات مطرح‌شده را رد کرده بود. در مقابل، ریاض محرز با اشاره به اتفاقات دقایق پایانی بازی گفت: «اگر صادق باشم، شرایط کمی عجیب بود، اما باید به فوتبال احترام گذاشت. وظیفه من گل زدن بود و تلاش کردم این کار را انجام دهم. در نهایت هر دو تیم صعود کردند و این مهم‌ترین اتفاق بود.»

اتریش در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی باید برابر اسپانیا قرار بگیرد و الجزایر نیز برای صعود به جمع هشت تیم برتر، به مصاف سوئیس خواهد رفت.

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