رونمایی از لواندوفسکی در پیراهن تیم جدید (عکس)
پس از ماهها گمانهزنی، روبرت لواندوفسکی با امضای قراردادی رسمی به تیم جدیدش پیوست و یکی از بزرگترین نقلوانتقالات تابستان را نهایی کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه شیکاگو فایر بهصورت رسمی از انتقال روبرت لواندوفسکی خبر داد تا مهاجم سرشناس لهستانی پس از سالها حضور در فوتبال اروپا، راهی لیگ MLS شود.
بر اساس اعلام باشگاه، لواندوفسکی با قراردادی دو ساله به شیکاگو فایر پیوسته و در قرارداد او بند تمدید برای یک فصل دیگر نیز گنجانده شده است. در صورت فعال شدن این بند، او تا تابستان ۲۰۲۸ در جمع سرخپوشان شیکاگو خواهد ماند و همزمان با افتتاح ورزشگاه جدید این باشگاه، مکدونالدز پارک، یکی از چهرههای اصلی این پروژه خواهد بود.
با این انتقال، تلاش چندینساله مدیران شیکاگو فایر برای جذب یک فوقستاره جهانی به نتیجه رسید. این باشگاه پیش از این نیز برای جذب بازیکنانی مانند نیمار و کوین دیبروینه اقدام کرده بود، اما در نهایت موفق شد کاپیتان تیم ملی لهستان را به خدمت بگیرد.
لواندوفسکی پس از سالها درخشش در بایرن مونیخ و بارسلونا، فوتبال اروپا را ترک میکند. او از زمان حضورش در بوروسیا دورتموند، بیش از هر بازیکن دیگری در پنج لیگ معتبر اروپا گلزنی کرده و یکی از موفقترین مهاجمان نسل خود به شمار میرود.
این مهاجم ۳۶ ساله در دوران حرفهای خود دو قهرمانی بوندسلیگا با دورتموند، هشت قهرمانی با بایرن مونیخ و سه قهرمانی با بارسلونا را تجربه کرده است. همچنین با بیش از ۷۰۰ گل در رقابتهای باشگاهی و ملی و ثبت ۸۹ گل در ۱۶۹ بازی برای تیم ملی لهستان، عنوان بهترین گلزن تاریخ کشورش را در اختیار دارد.