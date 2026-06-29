سوزوکی: پذیرفتن این شکست برایمان بسیار سخت است

به گزارش ایلنا، زیون سوزوکی، دروازه‌بان تیم ملی ژاپن، پس از شکست ۲ بر یک برابر برزیل و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز ناراحتی از این نتیجه تأکید کرد که سامورایی‌ها با وجود تلاش فراوان، هنوز برای رقابت با قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان نیاز به پیشرفت دارند.

سوزوکی پس از پایان مسابقه گفت: «پذیرفتن این نتیجه برای ما بسیار سخت است. برای رسیدن به چنین مسابقه‌ای سال‌ها تلاش کرده بودیم و طبیعی است که از این شکست ناراحت باشیم.»

وی درباره روند بازی افزود: «بعد از اینکه گل اول را به ثمر رساندیم، فشار برزیل بیشتر شد، اما همه بازیکنان تا آخرین لحظه با تمام وجود دفاع کردند و برای حفظ نتیجه جنگیدند.»

دروازه‌بان ۲۳ ساله ژاپن با اشاره به گل‌های دریافتی تیمش اظهار کرد: «با وجود تمام تلاش‌هایی که انجام دادیم، در نهایت نتوانستیم از دروازه‌مان محافظت کنیم و باید این واقعیت را بپذیریم.»

سوزوکی در پایان درباره آینده تیم ملی ژاپن گفت: «ما مدت‌ها برای پیروزی در چنین مسابقه‌ای آماده شده بودیم، اما این نتیجه نشان داد که هنوز باید بیشتر پیشرفت کنیم و به بازیکنان بهتری تبدیل شویم تا بتوانیم در آینده به اهداف بزرگ‌تری برسیم.»

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