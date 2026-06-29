به گزارش ایلنا، نوید عاشوری، هافبک گل‌گهر سیرجان، پس از شکست تیمش مقابل چادرملو اردکان در پلی‌آف سهمیه آسیایی، با انتقاد از نحوه برگزاری این مسابقات تأکید کرد که تعیین نماینده ایران باید بر اساس قوانین و رقابت‌های جام حذفی انجام می‌شد، نه برگزاری پلی‌آفی که به گفته او جایگاهی در آیین‌نامه نداشت.

عاشوری پس از پایان مسابقه درباره کیفیت بازی گفت: «فکر نمی‌کنم بازی خیلی زیبایی بود. هر دو تیم فقط نمی‌خواستند ببازند و طبیعی بود که کیفیت فنی مسابقه تحت تأثیر این شرایط قرار بگیرد.»

وی درباره میزان آمادگی گل‌گهر برای این دیدار افزود: «ما فقط دو جلسه تمرینی کوتاه داشتیم، اما در بازی‌های تک‌حذفی معمولاً یک فوتبالیست می‌تواند حتی بدون تمرین هم به میدان برود.»

هافبک گل‌گهر در واکنش به پرسشی درباره غیبت برخی بازیکنان از جمله سیاوش یزدانی اظهار کرد: «بهتر است این سؤال را از آقای تارتار بپرسید.»

عاشوری سپس با انتقاد از روند تعیین سهمیه آسیایی گفت: «به نظر من عدالت رعایت نشد. اصلاً چنین پلی‌آفی در اساسنامه یا قوانین وجود داشت؟ وقتی جدول مسابقات از قبل فریز شده بود، باید بر همان اساس تصمیم‌گیری می‌شد. سؤال من این است که چرا کمیته استیناف زودتر تشکیل جلسه نداد؟ در بسیاری از کشورها احکام خیلی سریع صادر می‌شود و واقعاً این روند نباید تا این اندازه طولانی می‌شد.»

وی درباره اختلاف بازیکنان بر سر یک ضربه ایستگاهی نیز گفت: «این مسائل کاملاً درون تیمی است. گاهی مربی تصمیمی می‌گیرد و بازیکن هم نظر دیگری دارد. آرمان هم مسئولیت ضربه را پذیرفت و آن را خوب زد.»

عاشوری درباره تصمیم اولیه باشگاه برای انصراف از حضور در پلی‌آف خاطرنشان کرد: «اگر جای مدیریت باشگاه بودید، احتمالاً همین تصمیم را می‌گرفتید. اگر جدول فریز شده بود، باید همان ملاک قرار می‌گرفت یا لیگ و جام حذفی را به پایان می‌رساندند. سهمیه سوم ایران باید از مسیر جام حذفی مشخص می‌شد و ما هم در آن رقابت‌ها حضور داشتیم.»

او در پایان درباره ضربات پنالتی گفت: «صعود چادرملو را تبریک می‌گویم. در تمام سال‌های فوتبالم چنین استرسی را تجربه نکرده بودم. چند بار تا آستانه پیروزی پیش رفتیم، اما در نهایت ضربات پنالتی تعیین‌کننده بود. بعد از ۱۲۰ دقیقه بازی، نباید انتظار داشت بازیکنان بدون فشار و خستگی پنالتی بزنند.»

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