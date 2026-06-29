تبریک علی تاجرنیا به باشگاه چادرملو پس از صعود به آسیا

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با انتشار پیامی صعود تاریخی چادرملو اردکان به لیگ قهرمانان آسیا ۲ را تبریک گفت و این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای فوتبال ایران توصیف کرد.

تاجرنیا در پیام خود، صعود چادرملو به‌عنوان سومین نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی را به مدیران باشگاه، اعضای کادر فنی، بازیکنان، کارگران شرکت چادرملو، مردم اردکان و استان یزد تبریک گفت و برای این تیم در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با تأکید بر نگاه ملی این باشگاه به رقابت‌های بین‌المللی، حضور هر نماینده ایرانی در مسابقات آسیایی را افتخاری برای فوتبال کشور دانست و ابراز امیدواری کرد چادرملو عملکرد شایسته‌ای در این رقابت‌ها داشته باشد.

متن پیام علی تاجرنیا به شرح زیر است:



جناب آقای علیرضا بابایی

مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی چادرملو اردکان

سلام علیکم



به نمایندگی از خانواده بزرگ باشگاه استقلال ایران ، صعود ارزشمند تیم فوتبال چادرملو اردکان به عنوان سومین نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را به جنابعالی، اعضای محترم هیئت‌مدیره، کادر فنی، بازیکنان، کارکنان باشگاه و به‌ویژه کارگران شریف شرکت چادرملو و مردم خونگرم و ورزش‌دوست اردکان و استان یزد صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.



این موفقیت، حاصل برنامه‌ریزی، تلاش، همدلی و شایستگی مجموعه باشگاه چادرملو است و امیدوارم این تیم بتواند با ارائه نمایشی درخور، نماینده‌ای شایسته برای فوتبال پرافتخار ایران در عرصه آسیایی باشد.



خانواده بزرگ استقلال نیز با نگاهی ملی، از حضور و موفقیت نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی حمایت می‌کند و برای چادرملو در مسیر پیش رو آرزوی موفقیت دارد.



همچنین این موفقیت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم زمینه‌ساز افزایش انگیزه، ارتقای سطح رقابت در لیگ برتر و در نهایت رشد و اعتلای هرچه بیشتر فوتبال ایران باشد.



لازم می‌دانم از مجموعه محترم باشگاه گل‌گهر نیز به دلیل تلاش‌های ارزشمند، رقابت سالم و حرفه‌ای در طول فصل صمیمانه قدردانی کنم. بی‌تردید عملکرد شایسته این باشگاه نیز نقش مهمی در ارتقای کیفیت مسابقات فوتبال کشور داشته است. بی تردید شایستگی های تیم مدیریتی و فنی گل گهر ظرفیت آسیایی شدن این باشگاه را در آینده ای نزدیک فراهم خواهد کرد.

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