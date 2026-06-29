آنچلوتی: قرار بود نیمار بازی کند، اما منصرف شدم

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل ژاپن، دلیل نیمکت‌نشینی کامل نیمار را تشریح کرد و گفت برنامه اولیه حضور این ستاره در نیمه دوم بود، اما تغییر شرایط مسابقه باعث شد از این تصمیم صرف‌نظر کند.

آنچلوتی پس از پایان مسابقه اظهار کرد: «از قبل با نیمار صحبت کرده بودم و قرار بود حوالی دقیقه ۶۰ یا ۶۵ وارد زمین شود، اما بعد از اینکه گل مساوی را به ثمر رساندیم، احساس کردم کنترل بازی در اختیار ماست و دیگر نمی‌خواستم ساختار تیم را تغییر دهم.»

سرمربی برزیل درباره تصمیم خود برای استفاده نکردن از نیمار افزود: «بعد از گل کاسمیرو، تیم به تعادل خوبی رسیده بود و هر تغییری می‌توانست این تعادل را بر هم بزند، به همین دلیل ترجیح دادم از بازیکنان دیگری استفاده کنم.»

آنچلوتی در ادامه با تمجید از بازیکنانش گفت: «ما چه در ترکیب اصلی و چه روی نیمکت، بازیکنان باکیفیت زیادی در اختیار داریم و این یک امتیاز بزرگ برای برزیل است. همه نفرات از نظر فردی در شرایط خوبی هستند و باید از این ظرفیت بهترین استفاده را ببریم.»

وی همچنین درباره نمایش ژاپن اظهار کرد: «بازی بسیار سختی بود. ژاپن تیمی منظم، پرتلاش و با شدت بازی بالا است و واقعاً کار را برای ما دشوار کرد.»

برزیل در نهایت با گل دیرهنگام گابریل مارتینلی موفق شد کامبک خود را کامل کند و راهی مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ شود؛ مسابقه‌ای که نیمار با وجود گرم کردن کنار زمین، فرصت حضور در آن را پیدا نکرد.

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