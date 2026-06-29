به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان، پس از صعود تاریخی تیمش به لیگ قهرمانان آسیا ۲، با تمجید از عملکرد شاگردانش تأکید کرد بازیکنانش با وجود دوری طولانی از تمرین و شرایط سخت، شایسته این موفقیت بودند و حق خود را در زمین مسابقه به دست آوردند.

اخباری در ابتدای نشست خبری گفت: «واقعاً نمی‌توانم واژه‌ای برای توصیف این مسابقه پیدا کنم. تیمی که ۱۱۷ روز تمرین نداشت، ابتدا ۱۲۰ دقیقه مقابل پرسپولیس بازی کرد و سه روز بعد هم ۱۲۰ دقیقه دیگر برابر گل‌گهر به میدان رفت. این اتفاق واقعاً کم‌نظیر بود.»

وی با اشاره به شرایط دشوار تیمش افزود: «بازیکنان زیادی مصدوم بودند و حتی برای چیدن ترکیب اصلی هم با مشکل روبه‌رو شدیم. از مسئولان فوتبال می‌خواهم تصمیم‌هایی نگیرند که سلامت بازیکنان را به خطر بیندازد.»

سرمربی چادرملو درباره حریف خود اظهار کرد: «گل‌گهر یکی از بهترین، پرمهره‌ترین و تاکتیکی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران است. آقای تارتار و کادر فنی‌شان هم عملکرد قابل احترامی دارند، اما بازیکنان ما با وجود خستگی و کمبود نفرات، جانانه جنگیدند و شایسته این صعود بودند.»

اخباری با تمجید از شاگردانش گفت: «این چند روز، بازیکنانم کاری کردند که همیشه در قلب من و مردم یزد و اردکان ماندگار خواهند شد. سلام یزد به آسیا، یادگاری این نسل از چادرملو است.»

وی درباره برنامه‌ریزی باشگاه نیز گفت: «از روز اول برای صعود به لیگ برتر و سپس کسب سهمیه آسیا برنامه سه‌ساله داشتیم و خوشحالم که هر دو هدف زودتر از موعد محقق شد. این موفقیت را به مردم استان یزد، کارگران مجموعه چادرملو، بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.»

سرمربی چادرملو در واکنش به اظهارات مهدی تارتار درباره سهمیه آسیایی نیز اظهار کرد: «هر کسی می‌تواند نظر خودش را داشته باشد، اما اگر قرار بود عدالت رعایت شود، اصلاً این پلی‌آف برگزار نمی‌شد و سهمیه بر اساس معدل امتیازات تعیین می‌شد. این تورنمنت از ابتدا برای چادرملو طراحی نشده بود و ما دغدغه هیچ‌کس در فوتبال نبودیم.»

اخباری ادامه داد: «مطمئن باشید اگر این شرایط برای برخی تیم‌های دیگر بود، تصمیم متفاوتی گرفته می‌شد. چادرملو تیمی مظلوم است و هیچ‌وقت به دنبال مسائل پشت‌پرده نبوده، اما با همه سختی‌ها آمدیم، پرسپولیس را شکست دادیم و سپس گل‌گهر را هم حذف کردیم.»

وی با تأکید بر احترام به تصمیم فدراسیون فوتبال گفت: «با وجود همه اعتراض‌ها، به تصمیم فدراسیون تمکین کردیم و در زمین مسابقه حق‌مان را گرفتیم. اعتقاد دارم در فوتبال باید ابتدا در مستطیل سبز نتیجه گرفت، نه اینکه منتظر اتفاقات خارج از زمین بود.»

اخباری در پایان درباره پیشنهاد باشگاه موصل عراق نیز گفت: «پیشنهادی از این باشگاه وجود داشت، اما با توجه به قراردادی که با چادرملو داشتم و نظر مدیران باشگاه، تصمیم گرفتم به همکاری ادامه دهم. اکنون تمام تمرکزم این است که تیمی در شأن مردم یزد برای حضور در آسیا بسازیم.»

انتهای پیام/