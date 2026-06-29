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سانو: این تیم شایسته حذف نبود

سانو: این تیم شایسته حذف نبود
کد خبر : 1806328
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کایشو سانو، هافبک تیم ملی ژاپن، پس از شکست ۲ بر یک برابر برزیل و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز تأسف از این نتیجه تأکید کرد که سامورایی‌ها شایسته حذف در این مرحله نبودند و گلزنی‌اش نیز نتوانسته از تلخی این ناکامی کم کند.

به گزارش ایلنا،  سانو که زننده تنها گل ژاپن در این مسابقه بود، پس از پایان بازی گفت: «در نهایت فقط نتیجه اهمیت دارد. فکر می‌کنم این تیم، تیمی نبود که باید در این مرحله از مسابقات حذف می‌شد و به همین دلیل واقعاً حسرت می‌خورم.»

وی با اشاره به گل دیرهنگام برزیل افزود: «اینکه در دقایق پایانی چنین گلی دریافت کردیم، نشان می‌دهد هنوز از نظر توانایی در برخی بخش‌ها کمبود داریم. با این حال، فکر نمی‌کنم مسیری که طی کردیم اشتباه بوده باشد. می‌توانیم به آنچه در این مدت ساخته‌ایم و قدم‌به‌قدم به دست آورده‌ایم، افتخار کنیم.»

هافبک تیم ملی ژاپن درباره گلزنی خود نیز اظهار کرد: «نتیجه تیم برای من از گل زدن مهم‌تر است و به همین خاطر، پس از این مسابقه فقط حسرت و ناراحتی در وجودم باقی مانده است.»

سانو در پایان با پذیرفتن بخشی از مسئولیت گل دوم برزیل گفت: «در لحظات سرنوشت‌ساز، تصمیم‌گیری‌های آنی و ناتوانی در تمام کردن کار، مشکل ما بود. در صحنه قبل از گل حریف، مسئولیت دفاع در آن منطقه بر عهده من بود و فکر می‌کنم همان یک لحظه غفلت باعث شد آن اتفاق رخ دهد.»

 

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