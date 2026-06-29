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گروسیان: قسمت نبود سهمیه آسیا را بگیریم

گروسیان: قسمت نبود سهمیه آسیا را بگیریم
کد خبر : 1806327
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دروازه‌بان گل‌گهر سیرجان پس از شکست مقابل چادرملو و از دست رفتن سهمیه آسیایی، از هواداران عذرخواهی کرد و درباره ناکامی تیمش صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،  فرزین گروسیان، دروازه‌بان گل‌گهر سیرجان، پس از شکست تیمش مقابل چادرملو اردکان در ضربات پنالتی و از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲، با ابراز ناراحتی از این نتیجه، گفت اعضای تیم تمام تلاش خود را انجام دادند اما قسمت نبود فصل را با موفقیت به پایان برسانند.

گروسیان پس از پایان مسابقه اظهار کرد: «بازی خوبی بود که به ضربات پنالتی کشیده شد، اما در نهایت شکست خوردیم. بابت این نتیجه از باشگاه، کادر فنی و هواداران عذرخواهی می‌کنیم و واقعاً شرمنده آنها شدیم.»

وی با اشاره به حس خود پس از این ناکامی افزود: «برای من این اتفاق خیلی سخت است. فصل خوبی را پشت سر گذاشتم و دوست داشتم با یک پایان خوش همراه شود، اما قسمت این بود. خدا را شکر می‌کنم که بازیکنان هر دو تیم بدون مصدومیت از زمین خارج شدند.»

دروازه‌بان گل‌گهر درباره عملکرد خود در ضربات پنالتی نیز گفت: «حریف را به‌خوبی آنالیز کرده بودیم و آقای اینانلو، مربی دروازه‌بان‌های تیم، برای این بخش زحمت زیادی کشیده بود. به همین دلیل توانستیم چند واکنش خوب داشته باشیم. البته فقط روز قبل از بازی روی ضربات پنالتی تمرین کرده بودیم، اما متأسفانه نتیجه دلخواه به دست نیامد.»

گروسیان در پایان با تبریک صعود چادرملو خاطرنشان کرد: «به تیم چادرملو تبریک می‌گویم. آنها هم برای این موفقیت زحمت کشیدند و دروازه‌بان‌شان نیز عملکرد بسیار خوبی داشت.»

 

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