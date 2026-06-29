دوان: رویای قهرمانی جهان را رها نمیکنیم
کاپیتان تیم ملی ژاپن پس از حذف برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، با عذرخواهی از هواداران تأکید کرد که ساموراییها همچنان با هدف قهرمانی جهان به مسیر خود ادامه خواهند داد.
به گزارش ایلنا، ریتسو دوان، کاپیتان تیم ملی ژاپن، پس از شکست ۲ بر یک برابر برزیل و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که ساموراییها نباید از هدف قهرمانی جهان عقبنشینی کنند و باید با حمایت هواداران مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند.
دوان پس از پایان مسابقه با اشاره به شکست برابر برزیل گفت: «به اندازه کافی خوب نبودیم.»
وی درباره آینده فوتبال ژاپن افزود: «فکر میکنم نباید هدف قهرمانی جهان را تغییر دهیم. ما بازیکنان باید همچنان این هدف را تکرار کنیم، زیرا این باور باعث میشود مردم کشورمان نیز همچنان از ما حمایت کنند. هواداران حمایت فوقالعادهای از ما داشتند و فقط میخواهم از همه آنها تشکر کنم.»
هافبک تیم ملی ژاپن در ادامه با عذرخواهی از هواداران اظهار کرد: «واقعاً احساس میکنم در حق آنها کوتاهی کردیم. ما با تمام وجود برای قهرمانی جنگیدیم و شور و اشتیاق هواداران را در تمام مسیر احساس میکردیم.»
دوان در پایان خاطرنشان کرد: «از اینجا به بعد هم با نگاه رو به جلو حرکت خواهیم کرد و تمام تلاشمان را برای پیشرفت فوتبال ژاپن به کار میگیریم. امیدوارم هواداران همچنان در کنار ما بمانند و از تیم ملی حمایت کنند.»