خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دوان: رویای قهرمانی جهان را رها نمی‌کنیم

دوان: رویای قهرمانی جهان را رها نمی‌کنیم
کد خبر : 1806324
لینک کوتاه کپی شد.

کاپیتان تیم ملی ژاپن پس از حذف برابر برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶، با عذرخواهی از هواداران تأکید کرد که سامورایی‌ها همچنان با هدف قهرمانی جهان به مسیر خود ادامه خواهند داد.

به گزارش ایلنا،  ریتسو دوان، کاپیتان تیم ملی ژاپن، پس از شکست ۲ بر یک برابر برزیل و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، تأکید کرد که سامورایی‌ها نباید از هدف قهرمانی جهان عقب‌نشینی کنند و باید با حمایت هواداران مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند.

دوان پس از پایان مسابقه با اشاره به شکست برابر برزیل گفت: «به اندازه کافی خوب نبودیم.»

وی درباره آینده فوتبال ژاپن افزود: «فکر می‌کنم نباید هدف قهرمانی جهان را تغییر دهیم. ما بازیکنان باید همچنان این هدف را تکرار کنیم، زیرا این باور باعث می‌شود مردم کشورمان نیز همچنان از ما حمایت کنند. هواداران حمایت فوق‌العاده‌ای از ما داشتند و فقط می‌خواهم از همه آنها تشکر کنم.»

هافبک تیم ملی ژاپن در ادامه با عذرخواهی از هواداران اظهار کرد: «واقعاً احساس می‌کنم در حق آنها کوتاهی کردیم. ما با تمام وجود برای قهرمانی جنگیدیم و شور و اشتیاق هواداران را در تمام مسیر احساس می‌کردیم.»

دوان در پایان خاطرنشان کرد: «از اینجا به بعد هم با نگاه رو به جلو حرکت خواهیم کرد و تمام تلاشمان را برای پیشرفت فوتبال ژاپن به کار می‌گیریم. امیدوارم هواداران همچنان در کنار ما بمانند و از تیم ملی حمایت کنند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی