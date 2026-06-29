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موریاسو: برای قهرمانی جهان به تلاش ادامه می‌دهیم

موریاسو: برای قهرمانی جهان به تلاش ادامه می‌دهیم
کد خبر : 1806323
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هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، پس از شکست ۲ بر یک برابر برزیل و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز ناراحتی از این نتیجه، تأکید کرد بازیکنانش با تمام توان جنگیدند و فوتبال ژاپن برای رسیدن به قهرمانی جهان باید به مسیر پیشرفت خود ادامه دهد.

به گزارش ایلنا،  موریاسو پس از پایان مسابقه گفت: «واقعاً ناراحت‌کننده است که در این مرحله از رقابت‌ها حذف شدیم. بازیکنان امروز با تمام وجود جنگیدند و در تمام مسیر جام جهانی نیز با نهایت تلاش و تعهد کار کردند. کادر فنی و همه اعضای تیم هم با تمام توان در کنار بازیکنان بودند. نتیجه امروز تلخ است، اما باید آن را بپذیریم و برای ساختن تیمی قدرتمندتر تلاش کنیم.»

سرمربی سامورایی‌ها از حمایت هواداران ژاپن نیز قدردانی کرد و اظهار داشت: «تعداد زیادی از هواداران در ورزشگاه حضور داشتند و بسیاری دیگر از ژاپن و نقاط مختلف جهان، نیمه‌شب بازی را دنبال کردند و از ما حمایت کردند. متأسفم که نتوانستیم با پیروزی پاسخ محبت آنها را بدهیم. به عنوان سرمربی احساس می‌کنم وظیفه‌ام را آن‌طور که باید انجام ندادم و بابت این موضوع از همه عذرخواهی می‌کنم. با این حال، بازیکنان و اعضای تیم با تمام وجود جنگیدند و امیدوارم مردم ژاپن به تلاش آنها افتخار کنند.»

وی در پایان درباره آینده فوتبال ژاپن گفت: «بدون تردید سطح فوتبال ما نسبت به گذشته بالاتر رفته است، اما این جام جهانی نشان داد که برای رقابت با قدرت‌های بزرگ دنیا هنوز باید پیشرفت کنیم. هدف ما قهرمانی جهان است و باور دارم اگر این هدف را با جدیت دنبال کنیم، روزی به آن خواهیم رسید. من هم برای تحقق این رؤیا به تلاش خود ادامه خواهم داد.»

 

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