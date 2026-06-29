خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب تیم ملی آلمان و پاراگوئه

ترکیب تیم ملی آلمان و پاراگوئه
کد خبر : 1806316
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی آلمان با دو تغییر نسبت به دیدار قبلی، امشب در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر پاراگوئه به میدان می‌رود؛ جایی که یولیان ناگلزمان تصمیم گرفته ناتانیل براون و دنیز اونداو را از ابتدا در ترکیب اصلی قرار دهد.

به گزارش ایلنا،  ژرمن‌ها که با صدرنشینی در گروه E راهی مرحله حذفی شدند، از ساعتی دیگر در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبورو مقابل پاراگوئه صف‌آرایی خواهند کرد. ترکیب رسمی دو تیم نیز حدود یک ساعت پیش از آغاز مسابقه اعلام شد.

ناگلزمان نسبت به تیمی که در آخرین بازی مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر یک مقابل اکوادور شکست خورد، دو تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. بر این اساس، ناتانیل براون پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنیز اونداو نیز با توجه به عملکرد درخشان خود در مرحله گروهی، جایگاه ثابتی در خط حمله به دست آورده است.

در مقابل، دیوید رائوم و جمال موسیالا در این مسابقه کار را از روی نیمکت آغاز خواهند کرد؛ تصمیمی که یکی از مهم‌ترین تغییرات تاکتیکی سرمربی آلمان برای نخستین دیدار حذفی جام جهانی محسوب می‌شود.

ترکیب رسمی آلمان:
مانوئل نویر، یوشوا کیمیش، جاناتان تاه، آنتونیو رودیگر، ناتانیل براون، فلیکس انمچا، الکساندر پاولوویچ، لروی سانه، دنیز اونداو، فلورین ویرتز، کای هاورتز.

ترکیب رسمی پاراگوئه:
گیل، کاسرس، گومز، آلونسو، کاناله، آلمیرون، بابادییا، کوباس، گالارسا، انسیسو؛ آوالوس.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی