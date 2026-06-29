ترکیب تیم ملی آلمان و پاراگوئه

به گزارش ایلنا، ژرمن‌ها که با صدرنشینی در گروه E راهی مرحله حذفی شدند، از ساعتی دیگر در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبورو مقابل پاراگوئه صف‌آرایی خواهند کرد. ترکیب رسمی دو تیم نیز حدود یک ساعت پیش از آغاز مسابقه اعلام شد.

ناگلزمان نسبت به تیمی که در آخرین بازی مرحله گروهی با نتیجه ۲ بر یک مقابل اکوادور شکست خورد، دو تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده است. بر این اساس، ناتانیل براون پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنیز اونداو نیز با توجه به عملکرد درخشان خود در مرحله گروهی، جایگاه ثابتی در خط حمله به دست آورده است.

در مقابل، دیوید رائوم و جمال موسیالا در این مسابقه کار را از روی نیمکت آغاز خواهند کرد؛ تصمیمی که یکی از مهم‌ترین تغییرات تاکتیکی سرمربی آلمان برای نخستین دیدار حذفی جام جهانی محسوب می‌شود.

ترکیب رسمی آلمان:

مانوئل نویر، یوشوا کیمیش، جاناتان تاه، آنتونیو رودیگر، ناتانیل براون، فلیکس انمچا، الکساندر پاولوویچ، لروی سانه، دنیز اونداو، فلورین ویرتز، کای هاورتز.



ترکیب رسمی پاراگوئه:

گیل، کاسرس، گومز، آلونسو، کاناله، آلمیرون، بابادییا، کوباس، گالارسا، انسیسو؛ آوالوس.

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