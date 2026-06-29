مارتینلی سلسائو را نجات داد
برزیل در واپسین ثانیههای دیدار با ژاپن و با گل دیرهنگام گابریل مارتینلی، بلیت صعود را گرفت و حریفش را از جام جهانی حذف کرد.
به گزارش ایلنا، در حالی که مسابقه به دقایق پایانی رسیده بود و بسیاری انتظار کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه را داشتند، سلسائو در آخرین حمله خود قفل دفاع ژاپن را شکست و پیروزی را از آن خود کرد.
در پنجمین دقیقه وقتهای تلفشده، برونو گیمارش با یک پاس دقیق، گابریل مارتینلی را در موقعیتی مناسب صاحب توپ کرد. مهاجم برزیل نیز با یک کنترل سریع، فرصت شوتزنی را برای خود فراهم کرد و با ضربهای فنی و دقیق، توپ را از دستان زایون سوزوکی عبور داد و به گوشه دروازه فرستاد.
این گل، ورزشگاه هیوستون را غرق در شادی هواداران برزیل کرد و بازیکنان و اعضای کادر فنی سلسائو جشن صعود را در کنار زمین آغاز کردند.
در سوی مقابل، بازیکنان ژاپن که تنها چند لحظه با کشاندن مسابقه به وقتهای اضافه فاصله داشتند، با دریافت این گل دیرهنگام، فرصت ادامه حضور در رقابتها را از دست دادند و با حسرت از جام جهانی خداحافظی کردند.